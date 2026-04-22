Нацбанк сообщил о выпуске монеты, которая будет весить 1,5 килограмма

Нацбанк сообщил о выпуске монеты, которая будет весить 1,5 килограмма9
- 22.04.2026, 12:49
Ее цена — 1000 рублей.
Национальный банк Беларуси объявил о выпуске в обращение необычной монеты весом 1,5 килограмма, сообщили в пресс-службе регулятора.
С 23 апреля в продаже появится памятная монета «Кітайскі каляндар», которая отличается сразу несколькими характеристиками: она имеет 12-угольную форму, весит полтора килограмма, обладает крупным номиналом — 1000 белорусских рублей и диаметром 160 мм.
Монета изготовлена из серебра 925-й пробы и будет выпущена ограниченным тиражом всего 500 экземпляров. Приобрести её в кассах Нацбанка можно будет по цене 23 тысячи рублей.