закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк сообщил о выпуске монеты, которая будет весить 1,5 килограмма

9
  22.04.2026, 12:49
  • 3,872
Ее цена — 1000 рублей.

Национальный банк Беларуси объявил о выпуске в обращение необычной монеты весом 1,5 килограмма, сообщили в пресс-службе регулятора.

С 23 апреля в продаже появится памятная монета «Кітайскі каляндар», которая отличается сразу несколькими характеристиками: она имеет 12-угольную форму, весит полтора килограмма, обладает крупным номиналом — 1000 белорусских рублей и диаметром 160 мм.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы и будет выпущена ограниченным тиражом всего 500 экземпляров. Приобрести её в кассах Нацбанка можно будет по цене 23 тысячи рублей.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

