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Китай ввел санкции против министра обороны Филиппин и его семьи

  • 11.06.2026, 19:54
Китай ввел санкции против министра обороны Филиппин и его семьи
Гилберто Теодоро-младший

Пекин озвучил причину.

Пекин ввел санкции против министра обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младшего, запретив ему и членам его семьи въезд в Китай, Гонконг и Макао, сообщила пресс-служба МИД Китая.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления в адрес Китая, подрывал законные интересы страны и наносил ущерб двусторонним отношениям.

«Для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая было принято решение запретить Теодоро, его супруге и детям въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а также запретить любым организациям или лицам на территории Китая вступать в какие-либо сделки, сотрудничество или иную деятельность с Теодоро, его супругой и детьми», — говорится в заявлении МИДа.

Давний конфликт Пекина и Манилы происходит вокруг морских пространств и рифов в Южно-Китайском море, где пересекаются китайские «исторические» претензии по линии так называемых девяти пунктирных линий и юридические права Филиппин на 200-мильную исключительную экономическую зону по Конвенции ООН по морскому праву и арбитражному решению 2016 года.

Филиппины считают такие участки, как часть архипелага Спратли, риф Скарборо и Вторую отмель Томаса, своей ИЭЗ и опорой для рыболовства и безопасности, тогда как Китай, наращивая береговую охрану, искусственные острова и патрули, де-факто выдавливает филиппинские суда из спорных районов и воспринимает опору Манилы на американскую и японскую поддержку, совместные учения и переговоры о морских границах к востоку от Тайваня как попытку оспорить его претензии и сдержать его в регионе.

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