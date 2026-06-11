Что натворила непогода в Гродненской области
- 11.06.2026, 19:39
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В Гродненской области подразделения МЧС ликвидировали последствия прохождения грозового фронта, сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате прохождения грозового фронта и усиления ветра, порывы которого достигали 17 м/с, зафиксировано 19 фактов падения деревьев в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. В Дятловском районе поваленные деревья повредили кровли двух жилых домов», — заявили в министерстве.
По оперативным данным, обошлось без пострадавших. Спасатели продолжают мониторить обстановку.
Ранее синоптики предупредили, что днем 11 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни. При грозах в отдельных районах — шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
В Минске также ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Ненастная погода прогнозируется и в пятницу. В связи с резким изменением погодных условий Белгидромет объявил на 12 июня оранжевый уровень опасности. Нас ждет резкое похолодание: максимальная температура воздуха составит +14… +19°С, в Минске +14… +16°С.