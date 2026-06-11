Во сколько Украине обходится уничтожение одного российского оккупанта
- 11.06.2026, 20:09
Сумму озвучил командующий Силами беспилотных систем Украины.
Силы беспилотных систем Украины за прошлый год нанесли около трети потерь российским войскам. Об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди рассказал в интервью Reuters.
По его словам, за пять месяцев 2026 года дроны уничтожили более 50 900 российских военнослужащих и поразили более 176 500 вражеских целей. Он добавил, что среднесуточный показатель уничтожения составляет 337 российских солдат и 1 169 вражеских целей.
Средняя стоимость уничтожения одного российского оккупанта в течение года составила примерно 918 долларов, заявил командующий СБС.
Кроме того, Бровди сообщил о планах увеличить численность беспилотных подразделений до 5% от общей численности украинской армии.
«Расширяя применение беспилотных летательных аппаратов — не только в подразделениях беспилотников, но и во всей армии в целом — мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей», — подчеркнул Мадьяр.