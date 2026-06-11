Во сколько Украине обходится уничтожение одного российского оккупанта 11.06.2026, 20:09

Роберт Мадяр Бровди

Сумму озвучил командующий Силами беспилотных систем Украины.

Силы беспилотных систем Украины за прошлый год нанесли около трети потерь российским войскам. Об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди рассказал в интервью Reuters.

По его словам, за пять месяцев 2026 года дроны уничтожили более 50 900 российских военнослужащих и поразили более 176 500 вражеских целей. Он добавил, что среднесуточный показатель уничтожения составляет 337 российских солдат и 1 169 вражеских целей.

Средняя стоимость уничтожения одного российского оккупанта в течение года составила примерно 918 долларов, заявил командующий СБС.

Кроме того, Бровди сообщил о планах увеличить численность беспилотных подразделений до 5% от общей численности украинской армии.

«Расширяя применение беспилотных летательных аппаратов — не только в подразделениях беспилотников, но и во всей армии в целом — мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей», — подчеркнул Мадьяр.

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