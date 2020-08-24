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«Странная и страшная постановка»

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  • 24.08.2020, 12:56
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«Странная и страшная постановка»

В МИД Франции отреагировали на видео Лукашенко с автоматом.

Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Лукашенко угрожает своему народу, и призвал власти Беларуси воздержаться от репрессий в отношении протестующих, передает «Радыё Свабода».

Так он отреагировал на распространенные в воскресенье видеозаписи, на которых Лукашенко появился в бронежилете и с автоматом в руках.

«Разумеется, необходимо избегать репрессий, которые могут быть еще более жесткими, чем мы видели. Сейчас мы уже находимся в ситуации жестких репрессий со стороны властей, - заявил Бон в эфире телеканала France-2. - Мы видели эту странную и страшную постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу».

Госсекретарь напомнил, что «европейцы на стороне народа Беларуси», и подчеркнул важность такой поддержки демонстрантов, которые «рискуют здоровьем за демократию и свои права».

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