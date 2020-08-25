Подполковник в знак протеста ушел из Академии МВД 25.08.2020, 16:59

2,488

Александр Ахремчик

Александр Ахремчик стал известен не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Подполковник милиции Александр Ахремчик, теперь уже бывший, стал известен не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он всю свою карьеру проработал в Академии МВД, в последние несколько лет на руководящей должности, но выбрал уйти со службы и полностью сменить сферу деятельности после событий первых дней протестов — по моральным соображениям. Tut.by расспросил его о мотивах, побудивших принять такое решение, и о дальнейших планах.

Подполковник Александр Ахремчик проработал в Академии МВД, которую в свое время окончил, в общей сложности 14 лет. Он учился на факультете права, был старостой группы и получил диплом с отличием, а прямо на выпуске начальник академии предложил ему трудоустройство. Четыре года назад он стал руководителем отдела планирования учебного процесса. По его словам, покинуть место, где он был на хорошем счету и имел прекрасные отношения с коллективом, его заставило неприятие той реальности, с которой белорусы столкнулись сразу после выборов.

— Решил уйти, когда увидел в СМИ эти кадры зверского отношения к людям со стороны сотрудников милиции, в первую очередь применения насилия к уже задержанным. Одно дело, когда с применением физической силы задерживают во время массовых беспорядков, которые действительно имели место — это одно. Другое дело, когда человек уже задержан, не оказывает никакого сопротивления, а к нему применяются эти зверские — по-другому не назовешь — пытки. Вот это меня до глубины души затронуло.

Мужчина увидел в происходящем не отдельные перегибы на местах, а следствие действий целой системы и решений ее руководства, так что уже не мог дальше в ней находиться, хотя сам лично и не имел отношения к насилию, которое совершали сотрудники силовых структур.

— В первую очередь я виню в сложившейся ситуации именно руководство МВД. Мое увольнение — протест против его действий, потому что я считаю, что это они допустили развитие ситуации. Еще этому способствовало отсутствие должной реакции на происходящее. Как только первый такой факт был освещен, это должно было бы моментально пресекаться. Но, к сожалению, мы видим, что никаких действий предпринято не было и на данный момент не освещается то, что именно делается для установления виновных. Мы только слышали из уст министра фразу «мы разберемся». Причем он сказал, что разберемся не сейчас. Вот это мне непонятно. Почему при наличии факта реального преступления человек, который обязан защищать права граждан, не собирается разбираться прямо сейчас, безотлагательно? Для меня это вообще непонятно, — говорит Александр.

По его словам, доказательством правильности его точки зрения служит количество и распространенность случаев неоправданного насилия со стороны сотрудников органов правопорядка: уже поданы сотни заявлений во всех регионах Беларуси.

— Свидетельством того, что в ситуации виновно именно руководство МВД, можно считать то, что она сложилась не где-то точечно, в отдельном городе или райотделе, а мы видим факты насилия везде. Я считаю, что какая-то общая политика и установка и позволила сложиться этой ситуации. Если такое происходит повсеместно — это системная ошибка. А за такие ошибки отвечает руководитель министерства.

В день выборов, 9 августа, Александр нес службу на избирательном участке: он и другие сотрудники поступили в распоряжение столичного ГУВД. Затем их привлекали уже непосредственно для охраны академии, поэтому полноценно пообщаться с коллегами в первые дни протестов у него не получилось. Но Александр отмечает, что какой-то особой реакции или активного осуждения среди других сотрудников он не заметил, хотя и поддержки действий силовиков тоже не было — по его словам, скорее об этом просто предпочитали не говорить.

— Я в субботу, 15 августа, написал рапорт о том, что не желаю продолжать нести службу. Оставил его в дежурной части вместе со своими документами. Это был выходной, руководства не было. Но такого основания, как нежелание продолжать службу, для увольнения нет, нужен проступок с одной или другой стороны. Поэтому в понедельник я приехал на работу, мы переговорили с руководством, вариант по соглашению сторон мне не предложили, так что я уволился за прогул: оставил документы и не вышел на работу. Там проводится проверка, 20 августа уже было ее заключение, где признали, что меня действительно не было на работе. Материалы отправили на рассмотрение в министерство, поскольку я подполковник, а звание присваивал министр. К сожалению, приказа на руках у меня еще нет, но я уже неделю не появляюсь на работе, — рассказал уже бывший сотрудник МВД.

Александр заявляет, что разговор с руководством Академии у него состоялся в конструктивном ключе. По его словам, за время службы взаимных претензий не было, а он сразу обозначил свою позицию: уже принял решение и оно окончательное.

— Мой руководитель сказал, что уважает мое решение, и не предпринимал попыток отговорить. Мы обменялись мнениями, он объяснил свою позицию и то, почему он остается — крепко пожали руки и разошлись. Конфликта или давления абсолютно не было. Бывает такое, что когда человек увольняется из госорганов, то ему ставят палки в колеса. В моем случае такого нет: насколько мне известно, в материалах проверки на меня положительная характеристика, как это и было раньше.

Теперь Александр планирует попробовать свои силы в IT-сфере. По его словам, у него математический склад ума, а в своем отделе он со своими сотрудниками создал базу, которая позволяет автоматизировать процесс подготовки и использование результатов.

— Сейчас, думаю, самое время попробовать реализовать себя в этом направлении полностью. Я уже увидел объявление от одной из наших крупнейших компаний — EPAM о том, что она организует курсы по интенсивной подготовке таких людей, как я. Прошел ознакомительный курс, отправил заявку, теперь жду ответа — надеюсь, положительного. Также видел, что человек из этой сферы размещал у себя на странице подобное объявление, тоже к нему обратился, и он сказал, что с радостью готов помочь и в случае необходимости оплатить курсы по переподготовке.

У Александра Ахремчика есть немало поощрений от руководства, благодарностей и грамот, а также важная награда — медаль «За безупречную службу». Он отмечает, что негатив в отношении людей, награжденных этой медалью указом Александра Лукашенко через несколько дней после прекращения насилия силовиков, не оправдан. По его словам, процесс подготовки документов для награждения занимает около двух месяцев, все списки подаются заранее, так что это просто совпадение.

По словам Александра, он не призывает всех сотрудников МВД последовать его примеру, никого не агитирует, а просто рассказывает историю своего решения, продиктованного внутренними принципами. Он говорит, что в таком шаге не следует руководствоваться только эмоциями, ведь у каждого человека разная ситуация, в том числе и финансовая. Однако ему известно о том, что из академии также уволилось несколько человек по схожим соображениям.

Мужчина принимал участие в массовой акции, которая прошла в Минске в воскресенье, 23 августа, и собрала несколько десятков тысяч человек. Его история уже стала известна, поэтому многие пришедшие на марш люди узнавали его и благодарили.

— В субботу вышла передача Собчак, где включили мое интервью. И я был приятно удивлен, что меня стали узнавать незнакомые люди. У нее, конечно, много просмотров, но вроде как это в основном российская аудитория. Мы только пришли на площадь, уже через пять минут ко мне подошел мужчина, похлопал по плечу и сказал: «Спасибо, молодец». Я сразу не понял, а потом еще минут через пять подходит парень и спрашивает, тот ли я подполковник из передачи Собчак. Тоже пожал руку и поблагодарил. Потом люди узнавали и просили сфотографироваться на протяжении всего дня. Я был поражен этой поддержкой. И все, кто подходил и писал, обращались только с положительными эмоциями, — говорит Александр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».