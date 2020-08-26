Работники Могилевского драмтеатра выдвинули требования к чиновникам 6 26.08.2020, 11:51

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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Они написали открытое письмо.

«Мы призываем власть к реальному, а не показному диалогу, использованию демократичных механизмов урегулирования конфликта», — пишут в своем открытом письме работники Могилевского областного драматического театра. 26 человек обратились к белорусам «для консолидации нашего общества», пишет tut.by.

— Мы понимаем, что в наше сложное время письма и обращения — не самое эффективное средство для решения проблем. Но все же — попробуем еще раз, — пишут работники драмтеатра.

«Мы обеспокоены происходящим в нашей стране, а именно — беспрецедентным давлением государственных органов и структур на гражданское общество, выражающемся в целенаправленном насилии в отношении мирных, безоружных граждан, которое, в свою очередь, чревато ответным неповиновением народу властям и ответной реакцией, криминализацией обстановки в стране. Это противостояние вносит хаос и вражду в жизнь нашего общества, которое традиционно зиждется на ценностях человечности, нравственности, терпимости, толерантности, взаимопонимания, мира и согласия.

Мы считаем, что власть обязана прислушаться к мнению белорусского общества, значительная часть которого требует отставки конкретных представителей власти, действенных реформ, немедленного освобождения всех политзаключенных и законного расследования всех случаев преступлений против мирных граждан, включая избиения, унижения, угрозы и убийства.

Мы призываем власть к реальному, а не показному диалогу, использованию демократичных механизмов урегулирования конфликта.

Мы считаем, что причины для недовольства общества властью в Беларуси складывались на протяжении многих лет, когда органами и отдельными представителями госаппарата производилось грубое, систематическое подавление прав и свобод граждан, со стороны государственной системы попирались нормы права и нравственности, осуществлялись репрессии в отношении гражданских активистов и представителей независимых СМИ, рядовых граждан, падал уровень жизни граждан, обострялись проблемы на всех уровнях и практически во всех аспектах, что неизбежно привело к социально-экономическому кризису и кризису власти. Эти причины должны быть немедленно устранены, Беларусь должна стать на путь мирного, демократичного реформирования общества и экономики.

Все органы власти и отдельные граждане должны приложить максимальные усилия для урегулирования конфликта и преодоления раскола в обществе, который грозит нам гуманитарной катастрофой и потерей суверенитета».

В своем открытом письме работники драмтеатра заявляют о требованиях, которые адресованы органам власти Беларуси:

• не допускать закрытия театров из-за политических взглядов работников (в частности, Национального академического театра имени Я. Купалы), остановить преследование активистов и не согласных с действиями власти граждан;

• немедленно прекратить насилие со стороны силовых органов, которое продолжается на сегодняшний день;

• прекратить преследование активистов, отдельных граждан и групп, выражающих свой протест действиям власти — том числе прекратить шантаж работников со стороны руководства учреждений и предприятий (речь об увольнении замдиректора Могилевского областного художественного музея им. Масленикова);

• прекратить искажение информации о происходящих событиях со стороны государственных СМИ, предоставить всем средствам массовой информации одинаковые условия для работы и объективного освещения событий; осуществить проведение новых демократичных, свободных и прозрачных выборов президента Республики Беларусь, так как это единственно возможный путь преодоления раскола в обществе.

«Мы приглашаем всех неравнодушных граждан Республики Беларусь, а также организации и трудовые коллективы присоединиться к нашей инициативе, призываем всех граждан быть разумными, человечными и солидарными.

Мы напоминаем вам о нашем неотъемлемом праве на мирные собрания, свободу мнений и убеждений, свободу слова и свободу перемещения, гласность и безопасность, наконец — о главном человеческом праве на жизнь.

Мы стоим на стороне закона, справедливости и нравственности, выступаем за мирный диалог и требуем от всех представителей государственных служб и органов прислушаться к голосу разума и человечности», — завершают обращение работники облдрамтеатра, подчеркивая, что являются заслуженным коллективом страны.

Ранее коллектив драмтеатра выпустил видеообращение против насилия.

В ролике есть и режиссер театра Владимир Петрович — его задержали 11 августа во время экскурсии на глазах у коллег. Актеры и сотрудники облдрамтеатра написали письмо прокурору Могилева Дмитрию Ленчевскому и, не согласные с задержанием своего режиссера, начали выходить из профсоюза.

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