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Восьмикратный чемпион мира по каратэ — силовикам: Вы должны защищать народ, а не отдельную личность

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  • 26.08.2020, 19:18
  • 8,504
Восьмикратный чемпион мира по каратэ — силовикам: Вы должны защищать народ, а не отдельную личность
фото: Pavel Zhukov/facebook

Павел Жуков напомнил людям в погонах о присяге.

Восьмикратный чемпион мира по каратэ среди ветеранов Павел Жуков обратился к людям в погонях в «Фейсбуке».

- Моим выпускникам! Это я, Пал Саныч, ваш кошмарный сон во времена обучения. Помните о чем мы говорили много лет назад: вы должны оберегать и защищать своего кормильца - народ Беларуси, а не отдельную личность! Он - народ, обеспечивает вас и ваши семьи уплатой налогов. Обучая вас я отдавал все свои знания и умения, чтобы это помогло вам выжить, выполняя свой служебный долг. Прошло много лет, у вас наверняка есть подчиненные. Напомните им о верности присяге. Будьте продолжателями и приемниками единственного достойного Генерала с большой буквы - Юрия Захаренко! Иначе моя работа будет считаться мной как грех. Надеюсь на вас.

Ваш Пал Саныч.

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