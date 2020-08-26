Восьмикратный чемпион мира по каратэ — силовикам: Вы должны защищать народ, а не отдельную личность

Восьмикратный чемпион мира по каратэ — силовикам: Вы должны защищать народ, а не отдельную личность10
- 26.08.2020, 19:18
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Павел Жуков напомнил людям в погонах о присяге.
Восьмикратный чемпион мира по каратэ среди ветеранов Павел Жуков обратился к людям в погонях в «Фейсбуке».
- Моим выпускникам! Это я, Пал Саныч, ваш кошмарный сон во времена обучения. Помните о чем мы говорили много лет назад: вы должны оберегать и защищать своего кормильца - народ Беларуси, а не отдельную личность! Он - народ, обеспечивает вас и ваши семьи уплатой налогов. Обучая вас я отдавал все свои знания и умения, чтобы это помогло вам выжить, выполняя свой служебный долг. Прошло много лет, у вас наверняка есть подчиненные. Напомните им о верности присяге. Будьте продолжателями и приемниками единственного достойного Генерала с большой буквы - Юрия Захаренко! Иначе моя работа будет считаться мной как грех. Надеюсь на вас.
Ваш Пал Саныч.