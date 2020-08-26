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Польша будет поддерживать демократическое движение в Беларуси

  • 26.08.2020, 19:40
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Польша будет поддерживать демократическое движение в Беларуси
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Варшава хочет стать представителем демократической Беларуси в Европе.

Премьер Премьер Матеуш Моравецкий заявил, что с польской перспективы суверенитет и независимость Беларуси имеет принципиальное значение, сообщает «Польское радио».

«Мы подтвердили, что вокруг важнейших для государства вопросов можно достичь консенсуса - национальный интерес требует, чтобы по отношению к белорусскому кризису все политические силы в Польше согласовали единую позицию», - отметил глава кабинета министров. В Варшаве с среду, 26 августа, с участием главы правительства Польши прошла встреча, посвященная нынешнему общественно-политическому кризису в Беларуси. В ней приняли участие представители руководства всех фракций в польском парламенте. Премьер Моравецкий представил подробности правительственной программы по оказанию Беларуси экономической помощи, а также поддержанию демократической оппозиции. Польша с начала политического кризиса на Беларуси также заботится об этнических поляках, проживающих в этой стране.

«Белорусских кризис предоставляет Польше возможность вернуть роль лидера и эксперта по восточной политике ЕС. Задача Польши - быть в Европе защитником свободной, демократической Беларуси», - заявил после встречи с премьер-министром Моравецким депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Роберт Тышкевич. Представители оппозиции также говорили о необходимости создания гуманитарного коридора между Польшей и Беларусью, который позволил бы принимать пострадавших и нуждающихся в поддержке белорусских граждан, а с другой стороны - направлять в Белaрусь необходимую помощь репрессированным. Появился также постулат введения для граждан Беларуси облегченного режима пересечения польско-белорусской границы.

Премьер Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет стать представителем демократической Беларуси в Европе. Он напомнил, что на прошлой неделе по инициативе Польши ситуация в Беларуси обсуждалась лидерами стран-членов ЕС на форуме Европейского Совета.

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