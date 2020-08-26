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Жлобинский БМЗ остается самой убыточной публичной компанией в стране

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  • 26.08.2020, 20:33
  • 1,859
Жлобинский БМЗ остается самой убыточной публичной компанией в стране
фото: gomel.today

Гигант погряз в кредитах.

Белорусский металлургический завод по итогам 2019 года вошел в список самых убыточных публичных компаний Беларуси.

Как сообщает сайт gomel.today со ссылкой на banki24.by, за 6 месяцев 2020 года выручка гиганта белорусской металлургии упала к 2019 году. Предприятие продает продукцию себе в убыток, а чистая прибыль БМЗ мизерна для такой гиганта — всего 33 тысячи рублей за полгода.

Причина в том, что предприятие погрязло в кредитах. У гиганта металлургии колоссальная долговая нагрузка. На 1 июля непокрытый убыток прошлых периодов составил у БМЗ 508 миллионов рублей. Предприятие зависит от кредиторов.

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