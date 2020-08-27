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Более 100 человек вышли в центр Минска с портретами Тихановского, Бабарико, Статкевича и Северинца

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  • 27.08.2020, 14:27
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Более 100 человек вышли в центр Минска с портретами Тихановского, Бабарико, Статкевича и Северинца

Свободу настоящим лидерам Беларуси!

Более 100 человек выстроились вдоль проспекта Независимости в Минске с портретами политзаключенных и национальными флагами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Пока наши лидеры в тюрьмах - никаких переговоров с властью быть не может. Если кто и может вести диалог с властью от имени народа - то это Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец - те, кого таракан по-настоящему боится», - заявил участник акции.

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ
СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ
ФОТО: EPA
ВИКТОР БАБАРИКО
ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
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