Брестчанку задержали, отправили в СИЗО и будут судить за бело-красно-белое платье 14 27.08.2020, 14:38

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Фото: b-g.by

Мараз крепчал.

Брестчанка Наталья Климович вместе со своим мужем Владиславом Абрамовичем работают в ювелирной мастерской «Золотой мастер», которая находится на улице Советской. Вечером 11 августа к ним в мастерскую неожиданно ворвались сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения. Один из них заметил на Наталье бело-красно-белое платье и попросил пройти с ним. Владислава задержали после того, как он поинтересовался, на каком основании задерживают его жену, пишет «Брестская газета».

Его выпустили на следующий день и без суда. Его супруге повезло меньше: спустя двое суток после задержания Наталью выпустили из СИЗО и вручили повестку в суд, который состоится утром 28 августа. Ей выдвинули обвинение по статье 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Наталья намерена доказать свою невиновность в суде.

Брестчанка рассказала, откуда у нее появилось бело-красно-белое платье, как ее задержали вечером 11 августа, как провела двое суток в СИЗО вместе с другими 15 женщинами в одной камере и как подготовилась к суду.

Бело-красно-белое платье для себя и бело-красно-белую рубашку для мужа Наталья пошила на заказ. Они были готовы 14 июля – с этого дня супружеская пара регулярно носила их. Они были в этой одежде на митингах в поддержку Светланы Тихановской в Гродно и Бресте. Владислав был в этой рубашке 9 августа, когда наблюдал за выборами в Ракитницком сельсовете. Наталья ходила голосовать в этом платье. Она была в нем и в понедельник 10 августа, а уже на следующий день оно оказалось политическим преступлением.

«Мы решили таким образом обозначить свою гражданскую позицию: без лозунгов, транспарантов и т.д. Мы их носили, чтобы пересчитаться с другими людьми и посмотреть, сколько в обществе человек за перемены. Ведь призыв надевать белые ленточки появился позже», – отмечает брестчанка.

Как Наталью задержали вечером 11 августа

Около 17.20 11 августа к ним в мастерскую неожиданно ворвались два сотрудника милиции, пробежали по помещению и спросили, есть ли у них запасной выход. Владислав провел их по производственным помещениям, в которых не было никого, кроме работников, и показал, что запасного выхода нет.

Коллеги подсказали Наталье накинуть рабочий халат и предупредили о возможном задержании.

«Возвращаясь из производственных помещений, они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: «Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами». Муж возмутился и спросил, на каком основании? Ему сказали: «Раз ты такой умный, пойдешь с нами». Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали», – рассказывает брестчанка.

Она считает, что логики в задержании нет: на Советской не было скопления людей, а сотрудники ювелирной мастерской не выходили из помещения.

«Реакция на бело-красно-белое платье у них была как у быка на красную тряпку», – отмечает Наталья.

Супруги сначала сидели вдвоем в комнате для задержанных, а потом Владислава увели в другую комнату. Наталью продержали в комнате несколько часов. Все это время она слышала, как за стеной избивали людей. Силовики заставляли на входе в РОВД падать на колени и ползти вперед под удары дубинками.

«У меня появилось предположение, что это были не сотрудники милиции, а какого-то спецподразделения. Они были одеты в камуфляжную зеленую форму и бронежилеты», – делится своей версией женщина.

Примерно после 00.00 ее загрузили в автозак и только к четырем утра она поступила в СИЗО №7 на улице Карла Маркса.

Почему сотрудники милиции зашли в ювелирную мастерскую

Наталья Климович рассказала, что через 15-20 минут после того, как ее с мужем поместили в комнату для задержанных, к ним забежали сотрудники милиции и спросили, где припаркованы их машины и где находится какой-то баллон.

Позже супругам рассказали, что правоохранители бегали по зданию, в котором находится ювелирная мастерская, и заходили во все помещения. Сначала они зашли в «Анри Декор», офис которого находится по соседству, а затем зашли и к ним. Были они и во внутреннем дворике здания.

«Скорее всего, милиционеры увидели, как кто-то якобы привез баллон в наш внутренний дворик, поэтому они бегали и искали водителя. Если баллон кто-то и привозил, то это либо блинная, которая тоже находится в нашем здании, либо фирма, которая занимается организацией праздников. У них есть баллон, с помощью которого они надувают гелием шарики», – делится предположениями Наталья Климович.

Брестчанка, которую будут судить за бело-красно-белое платье: «Реакция у них была, как у быка на красную тряпку»

Как Наталья сидела в СИЗО

Претензий к условиям содержания в СИЗО у Натальи нет, кроме одной: в камеру, рассчитанную на пятерых человек, поместили 16 женщин.

«Люди, которые нас охраняли, как мне показалось, очень сочувствовали. Нам предоставили матрасы, постельное белье, туалетную бумагу, хозяйственное и обычное мыло, а по первому требованию выдавали медикаменты. Даже приносили какую-то еду три раза в день», – делится Наталья.

Она считает, что ей повезло с тем, что задержание было во вторник. Вторые сутки пошли у нее 13 августа, когда женщины по всей стране выстраивались с цветами и шариками в цепи солидарности, а общественность потребовала освобождения всех задержанных.

«В первую очередь решили освободить женщин. В один момент на всех нас резко начали оформлять протоколы, начали давать на подпись прокурорские предупреждения. Я подписала, что обязуюсь по судебной повестке прийти в суд. При этом в ней не было указано дата, время и место суда. Нас быстро оформили и к 21.00 отпустили», – объясняет брестчанка.

В СИЗО у Натальи состоялся интересный разговор с сотрудницей милиции, которая составляла протокол задержания.

«Девушка обратила внимание на мое платье и назвала его слишком ярким. Потом добавила: «Это же понятно, почему Вас задержали». Я обратила внимание, что у нее на столе стояла бело-красно-белая термокружка, и говорю ей в ответ: «Девушка, у Вас кружка точно такая же. Так что, Вас сейчас задержат прямо на работе?». Она никак не отреагировала на замечание, но обратила внимание на мой маникюр. На моих ногтях были нарисованы бело-красно-белый флаг, василек, надпись: «Я/Мы 97%». Я у нее спрашиваю: «И что? Нельзя носить?», а она ответила, что можно. В общем, не было бы так смешно, если бы не было так грустно», – делится Наталья.

Она считает, что женщинам в СИЗО еще повезло. В соседних камерах, которые тоже рассчитаны на пять человек, сидело по 35 мужчин. Им ничего не предоставили, даже матрасы. Они лежали друг на друге на досках – все были избиты.

«Когда я увидела, что творилось в камерах напротив, то сравнила с 1937-м годом, когда НКВД возил людей по этапу в вагонах. Они тоже были забиты людьми под завязку. Поэтому в этом плане камеры СИЗО были похожи на вагоны НКВД», – сравнивает Наталья.

Брестчанка, которую будут судить за бело-красно-белое платье: «Реакция у них была, как у быка на красную тряпку»

Наталья не только ходит в бело-красно-белом платье, но и делает специальный маникюр

Наталья рассказала, что держит связь с теми, кто сидел с ней в одной камере. Среди них было много девушек, которых избили. Они написали заявления в Следственный комитет и сейчас проходят судебно-медицинские экспертизы. Например, одной из девушек при задержании сломали нос. Ей сделали операцию и вставили на место носовую перегородку. Только недавно ее выписали с больницы.

Пока что прошли суды только над двумя ее сокамерницами – они сестры. Случай их задержания – анекдотичный:

«Сестры живут около кинотеатра «Беларусь». Около 20.00 9 августа они вышли в магазин и купили 20 пачек мороженого. Когда возвращались домой, то увидели толпу омоновцев и подошли к ним, чтобы угостить мороженым – те в ответ тут же запаковали сестер в автозак. Они сидели внутри и ждали, пока автозак заполнится людьми. Как только это произошло, омоновцы дружно съели мороженое вместе с задержанными сестрами», – рассказывает Наталья.

Сестры отсидели трое суток, а суды над ними прошли в пятницу 14 августа. О них они узнали совершенно случайно. Один правозащитник увидел фамилии сестер в списке судебных дел и позвонил им буквально за 20 минут до начала судебного заседания.

«Судья очень удивилась, когда увидела их на суде. Младшей сестре дали предупреждение, а старшей – штраф в размере пяти базовых величин. С теми, кто был со мной в камере, я держу связь», – рассказывает женщина.

Во вторник 25 августа Наталья ознакомилась с материалами своего дела. Свидетелем выступает милиционер, который задолго до выборов засветился как свидетель в других делах.

«Он свидетельствует, что я участвовала в несанкционированном пикетировании, которое организовала огромная толпа людей 11 августа в 17.05. Я якобы выкрикивала критику в адрес действующей власти, громко высказывала свои общественно-политические взгляды, неоднократно предупреждалась сотрудниками милиции о том, что нужно разойтись, не реагировала на замечания и в последствии была задержана», – рассказывает брестчанка.

Наталья пойдет на суд вместе с мужем, адвокатом и свидетелем. Она будет ходатайствовать о том, чтобы суд пригласил того сотрудника милиции, который якобы предупреждал о том, что нужно разойтись. Она не верит, что суд удовлетворит ходатайство, но сделает все возможное.

«Адвокат сказал мне, что возможны и сутки. Поэтому я пойду на него сразу с «ссобойкой» и всеми необходимыми вещами. Примечательно, что все административные дела по статье 23.34 КоАП в суде Брестского района ведет только его председатель. Настолько они важны», – отмечает брестчанка.

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