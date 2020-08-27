Футболисты «Молодечно» вышли на матч в футболках с портретом Никиты Кривцова
- 27.08.2020, 16:23
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Игроки футбольного клуба почтили память погибшего демонстранта.
Футболисты «Молодечно» почтили память фаната клуба Никиты Кривцова, участвовавшего в протестах 9 августа и найденного через две недели повешенным в лесной полосе одного из районов Минска, пишет «Трибуна».
На свой вчерашний матч они вышли в майках с фотографией парня, а также, по некоторым сообщениям, отвернулись от трибун во время исполнения гимна.