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Лукашенко пообещал ответить на санкции других стран

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  • 28.08.2020, 13:17
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Лукашенко пообещал ответить на санкции других стран

Неадекватное заявление «таракана».

Лукашенко пообещал ответить на санкции других стран, сообщает БелТА.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции».

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».

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