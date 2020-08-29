Работники БМЗ: Наши требования неизменны! 5 29.08.2020, 12:26

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Как бастуют белорусские предприятия.

Житель Жлобина рассказал Telegram-каналу "Беларусь бастует!" рассказал об "итальянских забастовках" на предприятии.

- На БМЗ начали твориться странные дела. Нам начали поднимать зарплаты, на копейки, выборочно.

Чтобы было понимание парадокса, скажу сразу, что очень многие наши мужики бастуют по-итальянски и кроме этого по возможности выводят из строя разное оборудование, чтобы не работать. Я один из таких ответственных работников.

И вот, учитывая вышесказанное, сегодня меня вызвали к одному из начальников цеха и там он мне говорит, что мне повышают зарплату. Не на много, но все же.

Так вызывали не только меня, но все таки не всех, даже не большинство. Как мы понимаем, это нас так замасливать пытаются, но зря.

Во-первых, наши требования неизменны, и продуктивной работы не будет, пока они не будут выполнены.

Во-вторых, эти повышения - просто смех, мы же видим, что творится с нашим рублем, как он в пропасть летит вслед за экономикой страны. Так что скоро и спичек не купишь за эти слезы, не сопоставимые с тяжестью нашего труда. К тому же не факт, что подняв сегодня зарплату, ее не урежут в последующие месяцы, мы же знаем, что таракан - мошенник.

Кстати, свояк работает в Гродно на Химволокне, говорит, что у них та же история, и та же реакция людей"

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