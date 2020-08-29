Белорусские банки ищут деньги и не находят их 7 29.08.2020, 13:41

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Тактика Нацбанка уже не может удержать ситуацию на валютном рынке.

В банковской системе Беларуси развивается жесткий кризис ликвидности. Деньги клиентов утекают как вода, а поддержка от регулятора доходит не до всех, пишут banki24.by.

С 24 августа банки не получают от регулятора поддержку в виде кредитов овернайт. Кредиты овернайт — это деньги «на ночь», которые банки одалживают у НБРБ, чтобы закрыть временные кассовые разрывы.

Такие разрывы обычно возникают, если у банков наблюдается повышенный отток средств клиентов. Ставка по кредиту овернайт фиксированная и на сегодня равна 8,75% годовых. Для банков пока доступны кредитные аукционы регулятора на 7 дней и межбанк. Но в обоих случаях уровень заемного процента устанавливает рынок и в периоды дефицита ликвидности эти ставки резко повышаются.

Зачем Нацбанк пошел на временную отмену выдачи кредитов овернайт? Чтобы не наполнять систему «лишними» рублями, которые могут быть использованы для конвертации в валюту при падающем курсе рубля. Так как «зайчик» в последние дни постоянно девальвируется, у банков есть соблазн заработать на разнице курсов за счет заемных денег от НБРБ.

Запрет Нацбанка минимизирует подобные сделки. К тому же, в теории зажимание предложения рублей от регулятора должно повышать спрос на них и замедлять девальвацию. В прошлые годы власти делали рукотворные мини-кризисы ликвидности с этой целью.

Масштаб востребованности рублей у банков возрастает. Если 19 августа банки подали заявки на 1,145 млрд BYN, то 26 августа — уже на 2,488 млрд BYN. Оба раза НБРБ удовлетворил лишь часть запросов: 19-го — на 548 млн BYN, 26-го — на 900 млн BYN. За неделю заметно выросла ставка отсечения, по которой Нацбанк поделил заявки на одобренные и отвергнутые.

Неделю назад это было 8,25% годовых, а в эту среду — 12,50%. Рост спроса на ликвидность у банков понятен исходя из разброса ставок по заявкам и количеству банков-участников. 19 августа заявки со ставками от 7,76% до 8,75% подали 12 банков из 24, 26 августа — 18 из 24 банков со ставками от 7,75% до 18% годовых!

Как видно, некоторым банкам так нужны деньги для замещения ресурсов клиентов, что они согласны на заемный процент выше любого рублевого депозита на рынке.

Помогает ли тактика Нацбанка для купирования паники на валютном рынке?

Пока не особо. На текущей неделе объем торгов по доллару каждый день бьет многолетние рекорды. 24 августа обороты по паре USD/BYN составили 94,8 млн USD, 25 августа — 109,9 млн USD, 26 августа — 112,1 млн USD. Так активно долларами не торговали с 30 декабря 2015 года. Если так продолжится и дальше, то и 5-летний рекорд не устоит, а обороты за август-2020 станут максимальными за всю историю плавающего курса рубля.

В Нацбанке заявили, что не собираются искусственно сдерживать курсопад. Член правления НБРБ Дмитрий Мурин сообщил 25 августа, что регулятор не планирует вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить снижение курса.