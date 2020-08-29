«Когда узнали, что я из Польши, избивать стали сильнее» 3 29.08.2020, 14:21

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Польский журналист рассказал о трех днях в белорусской тюрьме.

Польский журналист Витольд Добровольский приехал в Беларусь 6 августа, чтобы освещать президентские выборы. 10 августа журналиста и фотографа, который с ним работал, затолкали в черный бус на Немиге. Они вышли на свободу лишь спустя три дня.

Витольд рассказал «Еврорадио», что с ними происходило все это время.

Похитили прямо посреди пустой улицы

— 10 августа вечером мы с фотографом Каспером были в кафе в Верхнем городе. Мы нашли работающую точку вай-фай и читали новости о протестах. Решили направиться туда, чтобы поснимать. Прошли от кафе всего 100 метров — и к нам подошли сотрудники ОМОНа. Спросили документы. Мы показали польские паспорта. Нас затолкали в черный бус и похитили прямо посреди пустой улицы, — вспоминает Витольд Добровольский.

По словам журналиста, избивать их начали сразу — еще в микроавтобусе. После этого — пересадили в автозак и отвезли в РУВД Фрунзенского района. Там избиения и оскорбления продолжились.

— Нас отвели в какой-то баскетбольный зал. Там уже было около ста человек. Всем надо было лежать головой в пол. Люди кричали, их продолжали избивать. Это уже был не ОМОН — они только привезли нас. Избивали нас в этом зале сотрудники милиции, какие-то силовики в форме, похожей на ОМОН, но с нашивками МВД, и люди в штатском, без масок, — продолжает Витольд.

— Вы не пытались объяснить, что вы иностранные журналисты, а не участники акции?

— Когда узнали, что я из Польши, избивать стали сильнее. Они отвели нас с Каспером в коридор и сказали, что ненавидят поляков. Вспоминали историю Второй мировой войны. То же самое было с латвийцами, их тоже называли фашистами. То, что мы журналисты, тоже никак нам не помогало.

Решили судить, но не нашли переводчика

После этого Витольда и Каспера перевезли в тюрьму в Жодино. В камере с журналистами сидели еще 24 человека, спать было невозможно. Жодинская тюрьма по сравнению с Фрунзенским РУВД показалась ему «более комфортным местом для выживания»:

— У нас хотя бы была еда, туалет. В Жодино меня и Каспера решили судить, но мы не говорим по-русски, и они не нашли переводчика. Поэтому в конце концов 13 августа они нас выпустили. С момента задержания прошло почти три дня.

Возле тюрьмы нас встретили сотни белорусов, которые ждали своих родственников, предлагали разную помощь. Они помогли нам связаться с консулом. Посольство перевезло нас в безопасное место, а на следующий день мы улетели в Варшаву.

В Польше Витольда и Каспера положили в больницу на обследование.

— У меня нет серьезных травм. Только синяки и ушибы. Очень болит ребро, но повезло, что не сломано. Нам в целом повезло, можно сказать. Я помню, как одного парня в автозаке били так, что он потерял зрение. А во Фрунзенском РУВД избивали человека на протяжении минут 15 до момента, пока он не стал говорить, что не может больше дышать. Это настоящее преступление.

Витольд и Каспер приехали в Беларусь без аккредитации журналистов. Их издание, как многие другие зарубежные СМИ, не смогло ее получить. Корреспонденты готовились к протестам, но не ожидали такого насилия со стороны силовиков.

— Я был и в Украине, и в Гонконге, и в других «горячих» точках, но за последние годы я не видел ничего похожего на то, что происходило в Беларуси. Чтобы вот так похищали, пытали журналистов, арестовали за пару дней 7000 человек! Настоящее сумасшествие, — резюмирует Витольд.