Декан Полоцкого государственного университета подал в отставку в знак протеста 3 29.08.2020, 14:55

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Ученый заявил, что сейчас его обязанность - расширять пространство свободы.

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков подал в отставку в знак протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Поскольку в настоящее время власть последовательно сужает пространство нравственного, эстетического и политического выбора, то я чувствую своей обязанностью его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета. С 1 сентября я снова простой и свободный доцент», - написал Денис Кондаков в соцсетях.

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