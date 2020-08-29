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Декан Полоцкого государственного университета подал в отставку в знак протеста

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  • 29.08.2020, 14:55
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Декан Полоцкого государственного университета подал в отставку в знак протеста

Ученый заявил, что сейчас его обязанность - расширять пространство свободы.

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков подал в отставку в знак протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Поскольку в настоящее время власть последовательно сужает пространство нравственного, эстетического и политического выбора, то я чувствую своей обязанностью его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета. С 1 сентября я снова простой и свободный доцент», - написал Денис Кондаков в соцсетях.

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