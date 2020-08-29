Маленькая история про флаг, один минский двор и большую спецоперацию 4 29.08.2020, 21:08

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Национальный флаг сдружил соседей минского дома.

То, что в одном из дворов на Сморговском тракте между домами появился большой БЧБ-флаг, вчера заметили многие. Tut.by узнал, как пришла идея повесить его и о том, как сдружились соседи за последние недели.

— Мы уже не первый раз вешаем большие флаги — сначала на фасаде дома, но его сняли. Потом придумали мурал с диджеями (те, что включили в Киевском сквере «Перемен»). Его уже два раза закрашивали. Вчера соседи придумали закрепить между домами трос с флагом, — рассказала нам минчанка Елена.

Женщина говорит, что вечером во дворе получился целый праздник: сначала устроили чаепитие со всякими вкусностями, а потом приглашенный специально учитель танцев под гармошку обучал всех желающих белорусским танцам.

Уже поздно вечером во дворе потом появились люди в штатском. Те же самые, говорит Елена, что сняли и первый флаг. Они пытались попасть на крышу, но все выходы на нее были закрыты.

Полночи они кружили, но не знали, как снять, рассказывает женщина. Около 7.00 утра приехало подкрепление: пара синих бусов без номеров, пожарная машина МЧС, несколько легковых машин. Им удалось срезать трос с одной стороны, но флаг зацепился за балкон и снять его не смогли.

Уже днем неизвестные в штатском вернулись со специнструментом и смогли забрать полотнище.

Впрочем, говорят местные, у них есть еще идеи, как украсить двор.