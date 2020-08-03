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Собственники «Белгазпромбанка» готовят международные суды?

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  • 3.08.2020, 16:42
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Собственники «Белгазпромбанка» готовят международные суды?

Российские собственники отказываются разговаривать с новой администрацией банка.

Kp.by разбирается с ситуацией вокруг Белгазпромбанка. С нынешней администрацией российские собственники разговаривать не хотят, а эксперты не исключают, что они готовят иски в международные суды

1 августа Александр Лукашенко встретился с главой временной администрации Белгазпромбанка Надеждой Ермаковой. Он не только поинтересовался ситуацией в банке, но и поблагодарил ее за проделанную работу.

- Я, Надежда Андреевна, почему пригласил вас публично (собирался давно, но хватало работы здесь). Прежде всего, хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив, - приводит слова Александра Лукашенко сайт президента.

Лукашенко заметил, что Надежда Ермакова хорошо знает ситуацию в банке, и обратился к ней с просьбой:

- Очень бы просил, чтобы порядок был в банке - банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется - господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования.

В свою очередь Надежда Ермакова, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры с акционерами Белгазпромбанка, отметила, что до настоящего времени российские акционеры не идут на контакт с временной администрацией.

- Пока собственник не хочет разговаривать, - констатировала Надежда Андреевна.

Напомним, российские компании «Газпром» и Газпромбанк владеют контрольным пакетом акций Белгазпромбанка: у каждого - по 49,818 %. 12 июня мажоритарные акционеры выступили с совместным заявлением, отметив, что введение временной администрации нарушает законы Беларуси. Тогда российские собственники заявили о том, что будут добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.

- Каким образом сейчас происходит взаимодействие временной администрации Белгазпромбанка и его российских акционеров? - спросили журналисты у Надежды Ермаковой.

- Все коммуникации осуществляются не нами, а Национальным банком Беларуси. Временную администрацию вводил именно Нацбанк, все контакты с российскими собственниками проводит также он. Однако российские собственники на них пока не реагируют.

- Быть может, они готовят иски в международные суды?

- Не могу сказать, это надо у них спросить.

- На встрече с Лукашенко говорилось о том, что ситуацию в Белгазпромбанке удалось стабилизировать. Помог Нацбанк?

- Да, Нацбанк выделил нам спецкредит под обеспечение, его сумма - 400 миллионов рублей. Эта мера временной поддержки, учитывая, что ушла определенная часть клиентов, они закрыли свои счета. Вывели свои деньги, прежде всего, предприятия, которые относятся к российским газовикам, например, «Белтрансгаз». Их обязали вывести свои деньги. В этой ситуации Нацбанк полностью реализовал свои функции регулятора, предоставил поддержку. Сейчас ситуация в Белгазпробанке полностью контролируемая.

Мнение

Исходя из заявления «Газпрома» и «Газпромбанка», они будут бороться за свою белорусскую собственность. Возможны ли иски в международные суды? Этот вопрос журналисты адресовали Станиславу Богданкевичу - человеку, который в первые годы независимости Беларуси - с 1991 по 1995 годы - возглавлял Нацбанк и был главным разработчиком белорусского банковского законодательства и независимой денежно-кредитной и банковской систем.

- Хотел бы изначально обратить внимание: есть факты, убедительно указывающие, что на протяжении длительного времени Белгазпромбанк был устойчивой организаций, не имевшей никаких проблем, его ежегодно проверяли аудиторы, представители регулятора - Нацбанка. Введение временной администрации, с моей точки зрения, произошло по надуманным обвинениям: эта практика возможна, только если в банке были бы очевидные финансовые проблемы. В случае с Белгазпромбанком таковых, полагаю, не было. Естественно, что российские собственники возмущены, тем более что имидж банка был утрачен, особенно после истории о вскрытых депозитарных ячейках, из которых пропали личные ценности и деньги людей. Думаю, что российские акционеры Белгазпробманка могут и будут претендовать на получение компенсации со стороны Нацбанка Беларуси и белорусского государства в целом. Будут ли поданы иски в международные суды? Это потенциально возможный сценарий. Но не думаю, что так будет: здесь множество факторов, в том числе и геополитических. Не уверен, что Россия в деле Белгазпромбанка пойдет до конца, но все основания и возможности для того, чтобы взыскать сотни миллионов и даже миллиарды долларов с белорусских властей, у нее есть.


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