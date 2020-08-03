закрыть
3 августа 2020, понедельник, 23:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Курьезный случай в Шри-Ланке: кот-контрабандист сбежал из тюрьмы

  • 3.08.2020, 22:20
  • 4,162
Курьезный случай в Шри-Ланке: кот-контрабандист сбежал из тюрьмы
Фото: Sri Lanka Police

Кот-наркокурьер пробыл в тюрьме лишь один день.

Из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Кота поймали на территории тюрьмы Великада в субботу, 1 августа. К шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

На следующий день коту-наркокурьеру удалось сбежать, но информация об этом просочилась в местные СМИ только в понедельник, 3 августа.

Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев