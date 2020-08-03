Курьезный случай в Шри-Ланке: кот-контрабандист сбежал из тюрьмы 3.08.2020, 22:20

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Фото: Sri Lanka Police

Кот-наркокурьер пробыл в тюрьме лишь один день.

Из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Кота поймали на территории тюрьмы Великада в субботу, 1 августа. К шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

На следующий день коту-наркокурьеру удалось сбежать, но информация об этом просочилась в местные СМИ только в понедельник, 3 августа.

Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.