Медики нашли «чудесный щит», способный защитить от коронавируса 30.08.2020, 10:11

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Эксперты рассказали о комплексе мер для успешной борьбы с COVID-19.

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для стран, их систем здравоохранения и общества в целом. Для каждого из нас она стала своеобразной войной между двумя войсками: многочисленным войском крошечного и изворотливого вируса под именем SARS-CoV-2 и неподражаемым легионом специальных клеток и молекул, призванных положить ему конец, известный нам как иммунная система, пишет ABC (перевод - inosmi.ru).

От итогов этой войны зависит продолжительность пандемии, а также то, как заразившийся человек перенесет болезнь: будет ли она протекать в легкой форме или заставит его балансировать между жизнью и смертью. По словам вирусолога и иммунолога мадридского Центра молекулярной биологии С. Очоа Маргариты дель Валь, в одном мы можем быть уверены: «победа будет за иммунитетом». В конце концов у населения выработается иммунитет, что ознаменует конец пандемии. Тем не менее, исследователи пока не разгадали все загадки. Например, сколько продлится такой иммунитет, или способен ли насморк помочь иммунитету в борьбе с вирусом? Многие эксперты объяснили газете «АБС» ключевые факторы, которые повлияют на итог этой «битвы». Это понимание поможет в разработке вакцин и лекарств, которые укрепят наш иммунитет, ведь, как добавила дель Валь, «сейчас иммунитет — наше единственное оружие против вируса».

«Либо мы соблюдаем меры предосторожности сейчас, либо нас опять закроют на карантин»

Вирусолог и иммунолог Центра молекулярной биологии С. Очоа Маргарита дель Валь — одна из двадцати уважаемых ученых, подписавших опубликованное в газете The Lancet письмо в поддержку проведения независимой проверки деятельности испанского правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

В телефонном разговоре ученая предупредила об опасности наступления второй волны коронавируса с наступлением холодов и смягчением гигиенических мер и требований социального дистанцирования: «В мае и июле мы соблюдали правила, которые стали своеобразным „щитом" от вируса. Сейчас же мы потеряли бдительность, что конечно же меня беспокоит, потому как осенью нас ждет высокий уровень передачи заболевания между гражданами ЕС, контролировать который будет сложно». Она также добавила: «Либо мы соблюдаем меры предосторожности сейчас, либо нас опять закроют на карантин».

По ее словам, сейчас проходит подготовка палат интенсивной терапии перед возможной второй волной. При этом она призывает людей быть сознательными: «Многие только и думают об отпуске, хотя должны понимать, что он может стоить им жизни». Некоторые не соблюдают меры предосторожности, потому что не относят себя к группам риска. Но надо понимать, что нельзя быть эгоистом, нужно думать об обществе: «Плохо не быть предрасположенным к тяжелой форме заболевания, а быть его распространителем». Более того, те, на кого мало повлиял коронавирус, могут сильно пострадать от экономических последствий пандемии: «Молодежь — группа риска по экономическим последствиям, а потому они могут оказаться без работы. Без здоровья нет экономики».

1. Элитные войска «клеток-киллеров»

Мы все еще много не знаем о войне между вирусом SARS-CoV-2 и нашим иммунитетом, потому что устройство иммунной системы не так легко понять. Профессор иммунологии и проректор по педагогическим инновациям и цифрового преобразования Университета Вальядолида Альфред Корелл описывает ее как «сложную сеть соединенных между собой клеток различных типов». Некоторые из этих клеток атакуют патогены, другие выступают как дирижеры оркестра, управляя другими клетками. Более того, все эти клетки выделяют различные вещества, которые борются с «агрессорами», требуют у организма подкрепления и, таким образом, начинается воспаление.

По суше, морю и воздуху

По словам Маргариты дель Валь, иммунная система человека отлажена настолько четко, что «может бороться с любыми, даже незнакомыми типами патогенов». Как-то только наш организм встречается с внешним агрессором, иммунная система бросает все силы на борьбу с ним и атакует его «по суше, морю и воздуху»: «Сначала в бой идут передовые части, а затем — элитные войска».

Сначала реагирует врожденная иммунная система, чьи клетки борются с любой угрозой как полицейские, потом активируется приобретенный иммунитет, чьи клетки борются с определенным патогеном, словно антитеррористические подразделения. Приобретенный иммунитет наиболее безжалостно борется с вирусом, но вырабатывается он со временем. В этой борьбе участвуют антитела.

2. Главный вопрос: сколько продлится выработанный иммунитет?

Почти у 80% инфицированных коронавирусом болезнь протекает без симптомов или в легкой форме, в частности потому что мгновенной реакции врожденного иммунитета достаточно для того, чтобы сдержать вирус. Но это не всегда так: у больного появляются симптомы, и тогда в игру вступает приобретенный иммунитет. Такой иммунитет с легкостью обнаруживает вирус SARS-CoV-2, что позволяет его «элитным войскам» мгновенно атаковать вторичное заражение. По крайней мере, это верно в теории.

«Сейчас нам необходимо понять, насколько защищен от повторного заражения человек, контактировавший с вирусом, и как долго продлится эта защита», — объяснила газете президент Испанского общества иммунологии и профессор иммунологии Университета Виго Африка Гонсалес.

От этого зависит устойчивость переболевшего человека перед вирусом, а также ее продолжительность. Ответ на данный вопрос также необходим для разработки долгосрочной вакцины. По словам Гонсалес, в данный момент проводятся клинические исследования, чтобы «проанализировать, могут ли эти люди вновь заразиться вирусом».

Смерть антител

На сегодняшний день некоторые исследования показали, что количество выработанных антител снижается за несколько месяцев. По словам Маргариты дель Валь, «половина переболевших коронавирусом испанцев не будут иметь антител к вирусу уже зимой». Но исследователь отмечает, что это не означает, что иммунитет не продлится долго: «Не стоит бояться, большая часть иммунитета будет активна». Помимо антител в приобретенном иммунитете есть клетки, которые «научились» распознавать вирус, чтобы сдерживать его развитие.

Возможно, это станет причиной того, что повторное заражение коронавирусом будет переноситься легче, однако о таких случаях пока что мало данных. По словам дель Валь, на недавней конференции главврач барселонской больницы объяснил, что пока не было зарегистрировано ни одного случая осложнений среди медперсонала, подвергнутых повторному инфицированию.

По мнению исследователя и иммунолога Института Глобального здоровья Барселоны Карлоты Добаньо, «существует множество сомнений насчет продолжительности иммунитета: уровни антител могут снизиться, о чем свидетельствуют некоторые исследования, но, вероятно, память лимфоцитов будет более долгосрочной». Потому именно насморк может сыграть важную роль в нашей защите от вируса.

3. Возможный защитный эффект насморка

Насморк — это наиболее терпимая инфекция, потому что приобретенный иммунитет уже умеет распознавать вызывающие его вирусы: среди них и четыре типа коронавируса, безопасные «братья» SARS-CoV-2.

Схожесть этого вируса с вирусом covid-19 может быть для нас выгодным. Или нет. На этой неделе исследователи Института иммунологии Ла-Хойя в Калифорнии (США) пришли к выводу, что Т-клетки памяти распознают SARS-CoV-2, что является примером перекрестной защиты. Эти выводы были опубликованы в журнале «Наука» и они важны, так как дают детальное описание особых зон патогенов, которые распознаются иммунной системой.

По словам исследователя Даниэлы Вейскопф, можно сделать вывод, что насморк обладает защитным эффектом, потому как «объясняет, почему некоторые люди болеют коронавирусом в легкой форме, а другие — в тяжелой».

Согласно исследованию, в котором были проанализированы данные жителей Голландии, Германии, Великобритании и Сингапура, около 40-60% людей, которые не были инфицированы SARS-CoV-2, имеют Т-клетки памяти, которые атакуют вирус и являются частью приобретенного иммунитета.

Хорошая новость?

По мнению Маргариты дель Валь, это открытие не обязательно является хорошей новостью, потому как всего лишь описывает нынешнюю ситуацию и не помогает положить конец пандемии. Более того, она отметила, что перекрестная реакция довольно низкая, поэтому вполне возможно, что польза от него будет сомнительная.

По мнению Африки Гонсалес, главной проблемой этого исследования является то, что «не доказано, что люди с Т-клетками памяти защищены от SARS-CoV-2», для доказательства чего необходимо провести клинические исследования. Из положительных сторон, исследователь отметила, что исследование может быть использовано для «разработки универсальных вакцин, которые не нацелены на борьбу с одним вирусом». Карлота Добаньо считает, что лишь «более глубокое» исследование позволит показать, имеет ли насморк защитную функцию, отмечая при этом ценность полученных в результате исследования результатов.

4. Почему некоторые люди болеют более серьезной формой вируса?

80% инфицированных коронавирусом людей либо не имеет симптомов заболевания, либо переносит болезнь в легкой форме. Болезнь может проявляться в тяжелой форме среди пожилых людей, часто из-за осложнения их другими болезнями. Но не всем случаям заболевания можно найти объяснение. К примеру, некоторые дети, которые, казалось бы, обладают наиболее высоким иммунитетом, вынуждены проводить несколько месяцев в реанимации. Или здоровые молодые люди, которые болеют коронавирусом в тяжелой форме. Почему это происходит?

Ученые изучают геном, чтобы понять, какие люди наиболее предрасположены к тяжелой форме заболевания, а также изучают связь между заболеваемостью и группами крови. Тем не менее, на настоящий момент обнаруженная связь довольна слаба.

Но есть и исключение. По словам Маргариты дель Валь, «главный генетический индикатор предрасположенности к коронавирусу — хромосома Y», что делает мужчин наиболее уязвимыми к заболеванию. Причиной того может стать предрасположенность мужчин к развитию воспалительных реакций на вирус. Это будет способствовать «цитокиновым штормам» — реакция иммунной системы на SARS-CoV-2, которая может закончиться летальным исходом.

Информации о предрасположенности к болезни еще мало из-за недостаточного количества материала для исследования. Например, мало здоровых молодых людей болеют коронавирусом в тяжелой форме. Считается, что у детей мощная врожденная иммунная система играет защитную роль, а рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в клетки, еще не развиты. Также есть подозрения, что первоначальное количество вируса при заражении коронавирусом определяет развитие болезни.

Почему важно хорошо высыпаться и правильно питаться

«Хороший сон, отсутствие стресса, разнообразное питание, умеренная физическая нагрузка и общение поддерживают иммунную систему», — говорит дель Валь. Альфредо Корелл объясняет: «Ощущение эйфории, например, после занятия спортом или занятия сексом, играет иммуностимулирующую роль», в то время как тревога высвобождает естественный иммунодепрессант: кортизол. Следовательно, полезно вырабатывать привычки, чтобы предотвратить карантин и развитие пандемии.

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