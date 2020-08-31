Белорусская революция с точки зрения данных 2 31.08.2020, 18:48

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фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Народ победит.

Автор Ce1ebi на сайте habr.com проанализировал ситуацию в Беларуси с точки зрения данных.

2020 выдается богатым на события. В Беларуси расцветает сценарий цветной революции. Предлагаю абстрагироваться от эмоций и попробовать взглянуть на имеющиеся данные по цветным революциям с точки зрения данных. Рассмотрим возможные факторы успеха, а также экономические последствия таких революций.

Прим. Вики: У термина «цветная революция» нет точного определения, исследователи по разному описывают причины, цели и способы их проведения. Иногда термин трактуют как смену правящих режимов, осуществляемую с преимущественным использованием методов ненасильственной политической борьбы (обычно массовых уличных акций протеста).

Датасет

Были взяты все 33 цветных революции (термин таков каков есть. Автор и далее использует этот термин, в том числе и для несостоявшихся цветных путчей и переворотов), согласно источнику, коим послужила википедия, за неимением лучшего.

В качестве категорий были взяты:

страна [country]

начало [start_date] и конец [end_date]. За основу было взято именно начало самих протестов, без учета прелюдий.

Причина [reason] — категория субъективна, исходил из контекста: недовольство проводимой политикой [politics], результатами выборов [election], экономическими аспектами [economics], коррупцией [corruption]

Успешность революции [success] — успешной ли была революция. Значение бинарное

Количество протестующих. Оценка числа участников может разниться очень сильно. В этой связи бралось максимальное значение из минимальнных (обычно официальная оценка)[participants_max_min], наибольшая из возможных оценок (обычно оценка независимых СМИ или протестующих) [participants_max_max] и бралось их среднее геометрическое [av_participants]. Именно оно и учитывалось в дальнейшем

Население страны в год начала протестов [population]

Дата избрания нового лидера страны [cur_leader_elected]. Изначально я использовал дату инаугурации, но оказалось, что ряд протестов имели место еще до момента вступления того или иного лидера в должность

Дата рождения коммандора [cur_elected_dob]

Индекс несвободы печати в год начала протестов [press_freedom_index (PFI)]. Чем выше, тем несвободнее

Положение страны в рейтинге индекса несвободы печати в год начала протестов [press_freedom_index_pos (PFI_pos)]

фото: habr.com

Генерация новых фичей/категорий.

Достаточно легко расчитываются длительность протестов в днях [duration], время у власти в годах [days_since_1st_election], возраст впередсмотрящего на момент начало движа [years_since_dob], а также доля протестующих от населения страны [protest_ratio].

На графиках будут представлены только три категории причин протестов (politics, election, economics) как наиболее интересные.

Box plot

Box plot, или «ящик с усами», наглядно можно проиллюстрировать данным рисунком:

фото: habr.com

Длительность протестов

Первое, что автор решил изучить — это длительность состоявшихся протестов.

фото: habr.com

Исходя из гистограммы, основная длительность протестов длится до 200 дней. Интерес представляет сколько длились успешные и безуспешные протесты в зависимости от причины возникновения:

фото: habr.com

Распределение категорий politics и election значительно отличаются. В связи с тем, что протесты в Беларуси вызваны результатами выборов, остановимся подробнее на сей таблице и сём графике:

фото: habr.com

Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что «золотое время» успешного протеста примерно 6-8 недель. Политолог бы возможно отметил, что низкая медиана False связана с тем, что часть протестов были быстро задушены еще в зачатке. В том случае, если это не удавалось сделать, лучшей стратегией становилось выжидание и затягивание протеста. Автор отдельно проанализировал, что в начало лета (июнь, июль) выборы никто не ставит.

Ситуация в Беларуси на момент публикации (31.08.2020) — с начала протестов прошел 21 дней aka 3 недели.

Срок нахождения у власти

фото: habr.com

Как видно из приведенного выше боксплота, чем дольше ты у власти, тем сложнее ее удержать в результате цветной революции. Рассмотрим более подробно ситуацию вокруг выборов:

фото: habr.com

Из графика можно заметить, что чаша терпения народа составляет порядка 2х сроков и квартили практически не накладываются друг на друга.

Ситуация в Беларуси в своем роде уникальна. Еще не встречалось цветной революции в стране, где правитель был у власти 26 лет и пошел на 6-й срок. С другой стороны, автору достаточно легко представить результат алгоритма дерева решений, для которого данный вопрос не вызовет проблем.

Возраст властьдержащего

фото: habr.com

На этом графике видно насколько разные распределения имеют место быть (немудренно с таким-то количество данных). Присмотримся поближе к графику, посвященному выборам:

фото: habr.com

Как и в примере выше, квартили сих боксплотов не пересекаются. Возможно, это связано с тем, что у молодых и энергичных политиков до 55 лет больше сил противостоять цветным протестам. Или с тем, во сколько они получили власть и насколько неохотно с ней расстаются. Who knows?

Лукашенко вчера (или сегодня?) исполнилось 66 лет. В данном случае цифры не в его пользу.

Индекс (не)свободы печати

Согласно высказываниям людей много умнее автора, недостаток свободы печати может служить сигналом диктаторских наклонностей. Индекс свободы печати расчитывается организацией «Репортёры без границ». Чем выше индекс, тем хуже обстоят дела со свободой печати, по мнению данной организации.

фото: habr.com

Исходя из данных графиков, наличие свободы печати плохо сказывается на удержании власти. Это понять можно, так как роль прессы и тв, хоть и ослабевает, но все равно играет достаточно важную роль. Рассмотрим ситуацию с выборами:

фото: habr.com

Как и в предыдущих случаях, квартили не пересеклись. Приход различных соцсетей достаточно сильно изменил картину и влияние медиа ресурсов, в этой связи ставить в один ряд 1986 год на Филиппинах и 2020 год в Беларуси автору представляется возможным, но сложно.

В Беларуси индекс свободы печати 49.25 на 2020 год. Это самое пограничное значение из всех выборок, что представлены в данной статье. И именно на информационных полях происходят основные сражения текущей революции. Часть работников теле- и радиокомпаний бастуют. Комсомольская правда пишет о протестах в Беларуси, однако не может напечататься в связи с поломкой станка и проч. Российские политтехнологи едут в Беларусь по приглашению президента, а оппозиция активно пользуется западными соцтехнологиями. Чаши весов еще, вероятно, не раз перевесят друг друга.

Доля протестующих

фото: habr.com

Пожалуй один из самых сложносчитаемых параметров. Вроде на рок-концертах или иных массовых мероприятиях СМИ и органы власти оценивают число участников примерно одинаково.

Но когда появляется информация о протестах в разных странах, создается впечталение, что они были в разных местах. Или с разных концов смотрели в бинокль. Так или иначе, данные считались для всех одинаково, поэтому есть вероятность, что они сопоставимы.

фото: habr.com

Из графиков видно, что чем больше доля протестующих, тем сложнее удержать власть. Ожидаемо. Интерес скорее представляет сами числа, в том числе и для ситуации, связанной с выборами:

фото: habr.com

Судя по боксплоту, критической массой является 0.5%. Был всего лишь единичный случай, расцениваемый как выброс, когда почти 1.4% не достигли своей цели (Армения, 2008).

В Беларуси, на текущий момент, согласно расчитанной формуле, в протестах участвует 1.33%. Данная цифра также не играет на руку действующей власти.

Последствия для экономики

То, что будет ниже сложно назвать экономикой. Автор не нашел лучшего параметра для сравнений, как изучить изменчивость курса национальной валюты по версии нацбанка к американскому доллару. Для полноты картины, брался промежуток в год от начала протестов и год после окончания. Время протеста на графиках выделено синим цветом.

Национальная валюта крепнет относительно доллара

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

Подобный сценарий наблюдался несколько раз в странах бывшего союза. При всех равных, зарплата в американских рублях опосля росла.

Национальная валюта относительно стабильна относительно доллара

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

Стабильные качества национальных валют также были отмечены в некоторых из цветных сценариев революций стран бывшего союза. В данных случаях курс доллара менялся относительно не сильно.

Национальная валюта падала относительно доллара

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

Спустя год после окончания некоторых из протестов можно было увидеть крайне плачевную ситуацию относительно национальной валюты. Возможно, свою лепту внесли последние две фазы экономического кризиса-2008. Совсем свежа ситуация с Алжиром — местный динар подкосил COVID-19.

Текущая ситуация в Беларуси

Ситуация в Беларуси достаточно тяжелая — ранее в период протестов, только в России в 2012 году, курс опускался резко более чем на 10%. Однако, сие имело место быть далеко не с первых дней протестов и в период прохождения 2-ой фазы мирового финансового кризиса. Автор не обладает сколь-нибудь ценными познаниями в области экономики и не хочет вводить людей в заблуждение относительно причин и последствий текущей ситуации.

Сухой остаток

Хоть данных и мало, но они достаточно сходны, что не может не радовать. Какие-то наблюдения и закономерности легко трактовать, какие-то чуть сложнее.

Ситуация в Беларуси меняется через день, и что будет дальше ясно лишь немногим.

Напоследок, приведу t-SNE график цветных революций. Из датасета убирались все даты, нечисловые параметры и результат революций.

Успешные революции отмечены зеленым цветом, неуспешные — красным. Синим отмечена Венесуэла, серым — текущая ситуация в Беларуси. Черной точкой отмечено положение, где Беларусь будет через 2 недели, при фиксированных остальных данных.

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

фото: habr.com

Кластеризацией тут чуть попахивает и можно попробовать провести классификацию на кофейной гуще. В этом случае, если отметить область красных точек, как 'кластер' неудачных революций, видно, что в случае с Венесуэлой точка скорее красная, нежели зеленая, что подтверждается международным мнением политологов. Беларусь, же, представленная серой (текущая) и черной (через 2 недели), направляется в стан зеленых собратьев.

Можно обратить внимание на то, что по соседству с Беларусью располагается кластер из 5 зеленых точек. Наиболее близки нам недавние революции в Армении (2018) и Алжире (2019), а также Грузия (2003). В том же кластере, чуть поодаль революция на Филиппинах (1986) и в Южной Корее (2016).

Эпилог

Автор постарался объективно, насколько это возможно, представить в графиках ситуацию с цветными революциями. Ситуация в Беларуси выглядит не в пользу действующего автократа.

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