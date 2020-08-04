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Вадим Прокопьев: Лукашенко – это неумная обезьяна с огромным количеством страхов внутри

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  • 4.08.2020, 12:24
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Вадим Прокопьев: Лукашенко – это неумная обезьяна с огромным количеством страхов внутри
Вадим Прокопьев
Фото: «Украинская правда»

Силовики поддержали видообращение минского ресторатора.

Минский ресторатор и критик режима Лукашенко дал большое интервью «Украинской правде», где рассказал, как силовики отреагировали на его обращение:

- Даже независимые минские медиа, к моему большому огорчению, продолжают делать из Лукашенко важную обезьяну.

А в действительности – это совершенно, да, хитроватый, да, человек с бандитской чуйкой, но в общем это большая неумная обезьяна с огромный количеством страхов внутри.

Десакрализация произошла на уровне голоса, десакрализация произошла на уровне текста. Ко мне после моего обращения подходили силовики, не называя, в какой организации они работают, жали твердо руку и говорили: «Спасибо, нам это хамство — вот здесь сидит».


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