Вадим Прокопьев: Лукашенко – это неумная обезьяна с огромным количеством страхов внутри 9 4.08.2020, 12:24

6,046

Вадим Прокопьев

Фото: «Украинская правда»

Силовики поддержали видообращение минского ресторатора.

Минский ресторатор и критик режима Лукашенко дал большое интервью «Украинской правде», где рассказал, как силовики отреагировали на его обращение:

- Даже независимые минские медиа, к моему большому огорчению, продолжают делать из Лукашенко важную обезьяну.

А в действительности – это совершенно, да, хитроватый, да, человек с бандитской чуйкой, но в общем это большая неумная обезьяна с огромный количеством страхов внутри.

Десакрализация произошла на уровне голоса, десакрализация произошла на уровне текста. Ко мне после моего обращения подходили силовики, не называя, в какой организации они работают, жали твердо руку и говорили: «Спасибо, нам это хамство — вот здесь сидит».