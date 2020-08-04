закрыть
4 августа 2020, вторник, 20:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва попросила у США заблокировать БелАЭС

8
  • 4.08.2020, 17:17
  • 6,151
Литва попросила у США заблокировать БелАЭС
Фото: AFP

Вильнюс попросил у Вашингтона реакции на станцию, как в отношении Nord Stream 2.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе в связи с тем, что Беларусь завершает строительство АЭС в Островце у границы с Литвой, сообщает "Интерфакс".

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Минэнерго республики, в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону.

"В случае с (проектом газопровода - прим.) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США. Не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы - БелАЭС", - заявил Вайчюнас, отметив, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.

Литва критикует БелАЭC заявляя, что станция не будет достаточно безопасной и указывает на ряд нарушений правил безопасности.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус