Литва попросила у США заблокировать БелАЭС 8 4.08.2020, 17:17

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Фото: AFP

Вильнюс попросил у Вашингтона реакции на станцию, как в отношении Nord Stream 2.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе в связи с тем, что Беларусь завершает строительство АЭС в Островце у границы с Литвой, сообщает "Интерфакс".

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Минэнерго республики, в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону.

"В случае с (проектом газопровода - прим.) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США. Не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы - БелАЭС", - заявил Вайчюнас, отметив, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.

Литва критикует БелАЭC заявляя, что станция не будет достаточно безопасной и указывает на ряд нарушений правил безопасности.