Инвесторы возвращаются на развивающиеся рынки 5.08.2020, 13:11

Cтанет ли это трендом?

Инвесторы стекались в акции и облигации развивающихся стран второй месяц подряд в июле, поскольку ослабление доллара и стимулирующие меры подогрели аппетит к риску, отмечает Институт международных финансов, пишет finanz.ru.

"Мы начинаем видеть, как некоторые из более сильно пострадавших частей рынков капитала наверстывают упущенное, - написал экономист IIF в Вашингтоне Джонатан Фортун. - Большой интерес вызывает вопрос о том, насколько устойчивым будет этот тренд и насколько широко он будет ощущаться на развивающихся рынках".

Ослабление доллара и стимулирующая политика Федеральной резервной системы усилила оптимизм на развивающихся рынках, которые в июле отметили приток капитала со стороны нерезидентов в размере около $15,1 миллиарда, согласно данным IIF. Однако приток замедлился по сравнению с $29,2 миллиарда месяцем ранее, сигнализируя об опасениях, что новые вспышки вируса омрачат перспективы мирового экономического роста.

Национальные правительства, воспользовавшиеся снижением стоимости заимствований и благоприятными сроками погашений для размещений бондов, способствовали притоку инвестиций в объеме $13,2 миллиарда на рынки облигаций развивающихся стран в июле, отмечает институт, объединяющий финансовые компании со всего мира. Акции EM зафиксировали приток в размере $1,9 миллиарда.

"В дальнейшем мы ожидаем, что инвесторы будут более избирательны в своих инвестиционных решениях в отношении EM, - написал Фортун. - Хотя показатели настроений указывают на улучшение перспектив, фактические статданные все еще отстают".

Сокращенный перевод статьи, опубликованной 3 августа:Investors Pumped Money Into Emerging Markets in July, IIF Says.