Жириновский снова призвал Лукашенко сняться с выборов 4 5.08.2020, 22:44

3,773

Диктатор должен смириться с поражением.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал белорусского диктатора Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.

«Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Беларуси, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов», - сказал Жириновский «РИА Новости».