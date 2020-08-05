закрыть
5 августа 2020, среда, 23:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жириновский снова призвал Лукашенко сняться с выборов

4
  • 5.08.2020, 22:44
  • 3,773
Жириновский снова призвал Лукашенко сняться с выборов

Диктатор должен смириться с поражением.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал белорусского диктатора Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.

«Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Беларуси, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов», - сказал Жириновский «РИА Новости».


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус