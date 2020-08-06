Один час со Светланой Тихановской 5 6.08.2020, 9:59

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Фото: Belsat.eu

История делается сегодня.

Телеканал «Белсат» посетил штаб Светланы Тихановской, чтобы увидеть как проходит день самого медийного кандидата в президенты.

Договариваемся на съемку с пресс-секретарем Светланы Тихановской, Анной Красулиной:

«С двух Светлана будет в штабе и дает интервью. В 18-ть в штабе Бабарико П. (популярный российский YouTube канал) разговаривает с Тихановской, Колесниковой и Цепкало».

Штаб Тихановской находится в центре Минска, на последнем этаже торгового центра. Это узкая комната с одним окном, где помещается два стола и узкий шкаф.

Штаб Светланы Тихановской. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Карта в штабе Светланы Тихановской. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Светлана дает интервью знаменитому американскому бумажному изданию по телефону на английском языке.

Светлана Тихановская и Анна Красулина во время телефонного интервью. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

По окончании Красулина дает время на перерыв, кандидатка выходит передохнуть в коридор, где ее ждет компания молодых людей:

– Светлана, можно сделать с вами фото?

– А вы белые ленты надели?

Волонтеры, которые ждали Светлану, чтобы сделать совместное фото. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В этот момент приходит еще две съемочных группы крупных СМИ из Германии и США.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Пока операторы настраивают технику, Светлана решает текущие вопросы по телефону. В это время мужчина в майке «Страна для жизни» приносит холодную воду.

Светлана во время телефонного разговора рисует глаз на бумаге. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Одно интервью кандидатка дает по русскому, второе – по-английски. Держится уверенно, дает развернутые четкие ответы.

На телефон Светланы постоянно поступают сообщения и звонки. Она отключает звук во время записи видео. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Светлана Тихановская. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Белые браслеты, которые дарят Тихановские люди. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

На телефон Светланы постоянно поступают сообщения и звонки. Она отключает звук во время записи видео.

Анна Красулина. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В это время пресс-секретарь дает комментарий Belsat.eu насчет пикета, который должен состояться 6-го августа.

Светлана Тихановская рассказала журналистам, что вынуждена была изменить стиль, когда стала кандидатом в президенты. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

После окончания ряда интервью Светлана убегает на встречу. Через полтора часа у Тихановской новое интервью.