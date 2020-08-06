Один час со Светланой Тихановской

Один час со Светланой Тихановской5
- 6.08.2020, 9:59
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История делается сегодня.
Телеканал «Белсат» посетил штаб Светланы Тихановской, чтобы увидеть как проходит день самого медийного кандидата в президенты.
Договариваемся на съемку с пресс-секретарем Светланы Тихановской, Анной Красулиной:
«С двух Светлана будет в штабе и дает интервью. В 18-ть в штабе Бабарико П. (популярный российский YouTube канал) разговаривает с Тихановской, Колесниковой и Цепкало».
Штаб Тихановской находится в центре Минска, на последнем этаже торгового центра. Это узкая комната с одним окном, где помещается два стола и узкий шкаф.
Светлана дает интервью знаменитому американскому бумажному изданию по телефону на английском языке.
По окончании Красулина дает время на перерыв, кандидатка выходит передохнуть в коридор, где ее ждет компания молодых людей:
– Светлана, можно сделать с вами фото?
– А вы белые ленты надели?
В этот момент приходит еще две съемочных группы крупных СМИ из Германии и США.
Пока операторы настраивают технику, Светлана решает текущие вопросы по телефону. В это время мужчина в майке «Страна для жизни» приносит холодную воду.
Одно интервью кандидатка дает по русскому, второе – по-английски. Держится уверенно, дает развернутые четкие ответы.
На телефон Светланы постоянно поступают сообщения и звонки. Она отключает звук во время записи видео.
В это время пресс-секретарь дает комментарий Belsat.eu насчет пикета, который должен состояться 6-го августа.
После окончания ряда интервью Светлана убегает на встречу. Через полтора часа у Тихановской новое интервью.