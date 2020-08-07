Экс-чиновник: Государственный аппарат Лукашенко ненавидит, ему придется бежать 16 7.08.2020, 10:18

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ФОТО: SVABODA.ORG

Протесты после выборов 9 августа закончатся победой народа.

Бывший глава Главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий, заявил «Радыё Свабода», что не ожидал, что белорусский народ будет способен настолько быстро и энергично «вскипеть». Экс-чиновник проанализировал различия сегодняшней ситуации с предыдущими годами и рассказал, в каких случаях Лукашенко может уйти из власти:

- Уйдет он (Лукашенко - ред.) в двух случаях. Первый - самый реальный. Если он исчерпает свои возможности, он, скорее всего, убежит. А в чем его возможности? Он умеет выманивать деньги из других стран, прежде всего из России. Как только ему перестанут давать деньги, ему будет не на что опереться. Ведь друзей у него нет, поддержки нет даже в своей собственной семье, государственный аппарат его ненавидит.

Даже те люди, которых он считает самыми верными, столько раз были им унижены, что они при первой же возможности отыграются за эти унижения. Так что как только у него исчезнет возможность кормить их нормально - они сами ему скажут: «Иди отсюда, и поскорее».

В конце концов и эти люди придут к выводу, что лучше его сдать и попытаться хоть что-то сохранить, чем позориться дальше.

Возможно, этот процесс не завершится 9 августа. Но вся избирательная кампания (этого года - ред.) меня сильно потрясла. Я не ожидал, что наш народ будет способен настолько быстро и энергично «вскипеть». И это кипяток однозначно не закончится после 9 августа. Все, что делалось властями во время этой избирательной кампании, провоцировало народное возмущение. Поэтому однозначно победа будет за народом, и Лукашенко придется бежать отсюда.

В 2010 году ему удалось сохранить основной источник своего финансирования, Россию.

Сейчас ситуация совсем другая. Лукашенко в последнее время очень сильно довел не только белорусский народ, но и Москву. Слишком долго он водил их за нос и не отдавал того, что они просили. А сейчас, на фоне арестов «вагнеровцев», он испортил отношения с Кремлем — и, значит, лишил себя самого главного источника финансирования.