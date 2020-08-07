«Нас — миллионы»: Анна Шаркунова записала «Песню счастливых людей»6
- 7.08.2020, 13:00
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В клипе снялись известные медиаперсоны.
Анна Шаркунова написала новую песню.
В клипе солидарности участвовали: Владимир Пугач, Вадим Галыгин, Денис Дудинский, Катерина Раецкая, Андрей Скороход, Naviband, Ольга Хижинкова, Владимир Цеслер, Валерий Дайнеко, Искуи Абалян, Светлана Зеленковская, Дмитрий Кохно, Катя Пытлева, Виталий Гурков, Nizkiz, Kanaplev+Leydik, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Андрей Бонд, Сергей Малиновский, Сергей Андрианов.