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«Нас — миллионы»: Анна Шаркунова записала «Песню счастливых людей»

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  • 7.08.2020, 13:00
  • 4,986
«Нас — миллионы»: Анна Шаркунова записала «Песню счастливых людей»
Фото: Getty Images

В клипе снялись известные медиаперсоны.

Анна Шаркунова написала новую песню.

В клипе солидарности участвовали: Владимир Пугач, Вадим Галыгин, Денис Дудинский, Катерина Раецкая, Андрей Скороход, Naviband, Ольга Хижинкова, Владимир Цеслер, Валерий Дайнеко, Искуи Абалян, Светлана Зеленковская, Дмитрий Кохно, Катя Пытлева, Виталий Гурков, Nizkiz, Kanaplev+Leydik, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Андрей Бонд, Сергей Малиновский, Сергей Андрианов.


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