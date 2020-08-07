В Украине тестируют сразу четыре препарата для лечения COVID-19 7.08.2020, 18:22

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Совет национальной безопасности и обороны Украины выступил с заявлением.

Сегодня, 7 августа, стало известно, что одновременно четыре украинские фармацевтические компании тестируют препараты для лечения коронавирусной болезни. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на ведомственный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"АО "Фармак", ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "Биофарма плазма" и Общество с дополнительной ответственностью "Интерхим" осуществляют клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического", - говорится в сообщении.

По информации Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, на сегодня в Украине зарегистрировано четыре клинических испытания четырех лекарственных средств - "Амизон® makc" (производства АО "Фармак", Украина), "Амиксин® ІС" (ОДО "Интерхим", Украина), "Корвитин®" (ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", Украина) и "Биовен" (ООО "Биофарма плазма", Украина).

Все указанные препараты зарегистрированы в Украине, следовательно, допускаются к применению, и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации по лечению COVID-19, отметили в СНБО.

"В Украине достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", - подчеркнул секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В настоящее время специальных лекарств от COVID-19 в мире нет, потому проводят симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат позволяет предотвратить это заболевание или лечить его.