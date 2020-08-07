«Белсат»: Что делать, если на выборы не будет работать интернет? 7.08.2020, 18:35

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Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Несколько основных советов.

Проблемы с мобильным интернетом стали одной из черт этой предвыборной кампании. При этом власти не исключают, что могут полностью его отключить, передает «Белсат».

На всех последних крупных акциях в Минске посетители сталкивались с отсутствием интернета и даже перебоями в работе обычной мобильной связи. Так было 30 июля во время митинга-концерта Светланы Тихановской на Бангалоре и 6 августа на акции в Киевском сквере после того, как звукорежиссеры включили «Перемен» Виктора Цоя.

Сообщается, что председатель совета безопасности Андрей Равков заявил,что если они увидят «непосредственную угрозу», исходящую с онлайна, блокировка интернета возможна.

Косвенным доказательством планов отключения интернета может быть и факт преждевременных выплат пенсий и социальных пособий гражданам перед выборами. Ведь в случае отсутствия интернета не будут работать также интернет-банкинг, платежные терминалы и так далее. Но это может быть, конечно, и средством подкупа электората накануне выборов.

А что говорит закон?

Белорусское законодательство предусматривает возможность отключения страны от всемирной паутины.

Так, по закону от 19 июля 2005 года «Об электросвязи» оказание услуг электросвязи могут приостановить или ограничить при возникновении чрезвычайных ситуаций, введении чрезвычайного или военного положения.

Также и закон от 15 июля 2015 года «Об оперативно-розыскной деятельности» допускает прерывание соединений в сетях электросвязи при проведении контроля в них в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью гражданина или национальной безопасности Беларуси.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

При принятии соответствующих решений любой провайдер, имеющий лицензию на оказание услуг электросвязи, обязан приостановить или ограничить их оказание.

При этом, по подсчетам сервиса COST от NetBlocks и Internet Society, каждый день закрытия интернета на всей территории страны будет стоить Беларуси $ 56,4 млн.

Что делать?

В таком случае, с учетом того, что вероятность блокировки интернета в Беларуси действительно существует, какие шаги можно предпринять, чтобы быть на связи в ближайшие дни. Мы подготовили для вас специальную шпаргалку на этот счет.

В случае если будут блокироваться отдельные интернет-сайты, следует пользоваться различными VPN-сервисами (Virtual Private Network). Технология VPN скрывает данные пользователя от провайдера интернета, который не может контролировать пользовательский трафик. В результате это дает человеку дополнительную защиту его в личной жизни, а также позволяет открывать заблокированные на уровне провайдера ресурсы.

Фото: Таня Капитонова / «Белсат»

Если же в мобильных сетях воспользоваться технологией 3G не получится, но в наличии будет EDGE 2G, наши читатели смогут получать пуши через приложение «БелсатТВ» либо RSS.

Мессенджеры без интернета

В случае, если интернет не будет работать вовсе, советуем пользоваться мессенджерами, работающими без него.

Так, автономный мессенджер Bridgefy использует Bluetooth связь телефона для установления соединения с другими смартфонами, на которых запущено приложение. После настройки приложение позволяет контактировать с пользователями Bridgefy в радиусе 100 метров от вас. Правда, человек должен быть в вашем списке контактов.

Инфографика: belsat.eu

Вы можете отправить сообщения с end-to-end шифрованием одному человеку или создать группу для одновременного общения с несколькими людьми. Также устройство можно использовать для передачи изображений без активного подключения к интернету и даже без учетной записи пользователя. Но проверка вашего номера телефона может ускорить обнаружение пользователей.

Bridgefy также владеет режимом трансляции, который позволяет отправлять сообщения всем пользователям поблизости одновременно. Эта функция также работает для пользователей, которых нет в вашем списке контактов.

Еще одно бесплатное приложение для автономного обмена сообщениями без интернета – FireChat. В дополнении к Bluetooth оно также использует Wi-Fi, что позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, когда нет подключения к интернету или сотовой связи.

Но FireChat имеет радиус только около 60 метров. Для сообщений также используется сквозное шифрование, поэтому никто не узнает о разговоре. Большой недостаток приложения – необходимость создания учетной записи.

«Белсат» же в день выборов, 9 августа, в 8:00 начнет беспрецедентный 18-часовой живой эфир. Журналисты будут работать в штабах всех альтернативных кандидатов, откуда в течение дня организуют прямые включения. Они будут освещать ход голосования, ситуацию вокруг подсчета голосов и реакцию граждан. Избирательные участки закроются в 20:00. После этого могут начаться акции протеста.

Следить за эфиром можно будет в том числе через спутник.