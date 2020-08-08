закрыть
8 августа 2020, суббота, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы помочь американцам

2
  • 8.08.2020, 8:03
  • 3,168
Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы помочь американцам

Президент США намерен приостановить взимание с граждан подоходного налога.

Дональд Трамп пообещал приостановить взимание с американцев подоходного налога как минимум до конца 2020 года и, возможно, на более длительный срок, а также продлить выплату дополнительных пособий по безработице и оказание другой помощи в связи с пандемией коронавируса. Президент заявил об этом в пятницу, выступая на пресс-конференции, которая состоялась в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп пообещал пойти на эти шаги «в одностороннем порядке» в случае, если его администрации не удастся договориться с демократами о новом законопроекте об оказании экономической помощи, сообщает «Голос Америки».

«Если демократы и дальше будут удерживать в качестве заложника этот важный закон об экономической помощи, я использую свои президентские полномочия, чтобы оказать американцам необходимую помощь», - заявил президент. Он добавил, что указ может быть подписан уже до конца этой недели.

Кроме того, Дональд Трамп в течение ближайших двух недель будет работать над указом, благодаря которому медицинские страховые компании будут обязаны покрывать расходы на лечение американцев, страдающих хроническими заболеваниями.

Подписанный экс-президентом Бараком Обамой Закон о доступном медицинском обслуживании, также известный под названием «Обамакер», уже запрещает страховщикам отказывать в оказании услуг людям, страдающим хроническими заболеваниями.

«В течение следующих двух недель я буду работать над важным указом, обязывающим медицинские страховые компании покрывать лечение всех хронических заболеваний для всех клиентов», - сказал Трамп, обращаясь к журналистам в Бедминстере. Президент не сообщил подробностей об этом плане.

Трамп ранее неоднократно критиковал стоимость страховок и степень покрытия услуг в рамках «Обамакер» и еще в 2016 году пообещал заменить его на собственный план доступного медицинского страхования.

В июне администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой признать закон об «Обамакер» недействительным.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель