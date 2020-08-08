Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы помочь американцам 2 8.08.2020, 8:03

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Президент США намерен приостановить взимание с граждан подоходного налога.

Дональд Трамп пообещал приостановить взимание с американцев подоходного налога как минимум до конца 2020 года и, возможно, на более длительный срок, а также продлить выплату дополнительных пособий по безработице и оказание другой помощи в связи с пандемией коронавируса. Президент заявил об этом в пятницу, выступая на пресс-конференции, которая состоялась в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп пообещал пойти на эти шаги «в одностороннем порядке» в случае, если его администрации не удастся договориться с демократами о новом законопроекте об оказании экономической помощи, сообщает «Голос Америки».

«Если демократы и дальше будут удерживать в качестве заложника этот важный закон об экономической помощи, я использую свои президентские полномочия, чтобы оказать американцам необходимую помощь», - заявил президент. Он добавил, что указ может быть подписан уже до конца этой недели.

Кроме того, Дональд Трамп в течение ближайших двух недель будет работать над указом, благодаря которому медицинские страховые компании будут обязаны покрывать расходы на лечение американцев, страдающих хроническими заболеваниями.

Подписанный экс-президентом Бараком Обамой Закон о доступном медицинском обслуживании, также известный под названием «Обамакер», уже запрещает страховщикам отказывать в оказании услуг людям, страдающим хроническими заболеваниями.

«В течение следующих двух недель я буду работать над важным указом, обязывающим медицинские страховые компании покрывать лечение всех хронических заболеваний для всех клиентов», - сказал Трамп, обращаясь к журналистам в Бедминстере. Президент не сообщил подробностей об этом плане.

Трамп ранее неоднократно критиковал стоимость страховок и степень покрытия услуг в рамках «Обамакер» и еще в 2016 году пообещал заменить его на собственный план доступного медицинского страхования.

В июне администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой признать закон об «Обамакер» недействительным.