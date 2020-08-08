Вадим Прокопьев обратился к членам белорусских избирательных комиссий 7 8.08.2020, 11:43

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Переучиваться никогда не поздно.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился в новом видео к председателям и членам участковых и окружных избирательных комиссий. Многих из них он назвал поименно.

Вадим Прокопьев напомнил тем, кому поручено считать голоса, что им выгоднее сделать выбор в пользу честности: в таком случае они смогут переучиться на другие специальности и спокойно жить в новой, демократической Беларуси.