В Болгарии протестуют против государства в государстве Александр Андреев, «Немецкая волна»

8.08.2020, 11:46

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Ситуация в стране требует пристального внимания ЕС.

"Я сказал, что я простой человек, что не говорю по-английски, поэтому я их не понимаю, но потом я их перехитрил", - примерно так премьер Болгарии Бойко Борисов рассказывал о переговорах с премьер-министрами других стран-членов ЕС в телефонном разговоре, который нелегально прослушивали. Аутентичность записи он совершенно не оспаривает. Кстати, в оригинале Борисов выражался гораздо резче, используемые им крепкие словечки заставили бы многих покраснеть.

Хороший Борисов, плохой Борисов

Подлинность записи телефонного разговора и то, что в нем действительно участвовал Борисов, пока не доказана. Но все, кто однажды встречался с ним (в том числе и автор этих строк), могут совершенно четко распознать не только его голос, но и его образ мысли, и склонность к манипулятивному поведению. Именно оно все больше превращается в проблему. Причем не только для Болгарии, но и для всего Евросоюза.

Согласно данным Transparency International, Болгария уже многие годы считается самой коррумпированной страной в ЕС. В Брюсселе, однако, на это закрывают глаза. "Плохиши" - проблемные для ЕС руководители стран и правительств - сидят в Варшаве и Будапеште, в то время как в Софии правит настоящий европеец и надежный партнер - таков посыл. Но он ложный, и это гораздо больше, чем просто "оптический обман". Борисов всегда играет роль хорошего европейца - в вопросе введения санкций против России, урегулирования миграционного кризиса в ЕС, в разработке единой энергетической политики, в соблюдении критериев бюджетной стабильности и даже в том, что касается пандемии коронавируса.

Но одновременно с этим он выхолостил правовое государство в Болгарии; экономику страны (и прежде всего фонды ЕС) превратил в лавочку самообслуживания для верных товарищей по партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и сомнительных олигархов; с помощью подставных лиц растоптал свободу слова (Болгария занимает 111-е место в ежегодном рейтинге "Репортеров без границ" стран, где нарушается свобода слова) и, наконец, из демократической политики в стране сделал вульгарное шоу одного актера.

Протесты против теневого государства

Именно поэтому в Болгарии уже месяц не утихают протесты, в которых участвуют тысячи человек. Они сыты по горло. Речь идет не только о бесконечных коррупционных скандалах, в которых замешаны некоторые высокопоставленные функционеры из правящей партии ГЕРБ. И не только о снимках, сделанных тайно в спальне Борисова, где у него на ночном столике лежит пистолет, слитки золота и стопки 500-евровых купюр. И даже не о том, как вульгарно он обходится с президентом, членами парламента и всем болгарским народом.

Речь, прежде всего, об одном: о ползучем установлении на протяжении трех сроков правления Борисова тотального контроля над политикой, экономикой, юстицией и СМИ. За время на посту премьер-министра Борисов создал в Болгарии государство в государстве: c невидимыми центрами влияния и органами юстиции, которые почти полностью контролируются исполнительной властью. Поэтому неудивительно, что демонстранты в Болгарии требуют также отставки генерального прокурора Ивана Гешева - юриста-недоучки и приспешника Борисова, который ставит под вопрос принцип разделения властей и может нелегально проводить обыски в кабинете президента страны.

Отставка и новые выборы - то, чего требуют протестующие. Выполнит ли Борисов их требования, пойдет ли на компромисс или устроит отвлекающий маневр, чтобы дотянуть до очередных парламентских выборов в апреле 2021 года, пока непонятно. Как и то, каким может быть новый болгарский парламент.

Но очевидно одно: ЕС и Европейская народная партия (ЕНР), в которую входит и болгарская ГЕРБ, как и правительство в ФРГ и новый генеральный прокурор ЕС, не должны и дальше закрывать глаза на то, что происходит в Болгарии. Протестующие в Софии, а также многие журналисты и эксперты, знающие Болгарию и живущие в Германии, уже много раз об этом говорили и хочется еще раз это повторить: госпожа Меркель, госпожа фон дер Ляйен, госпожа Кёвеши - хватит защищать Бойко Борисова!

Александр Андреев, «Немецкая волна»