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«До свободы остался один шаг»

  • 8.08.2020, 12:04
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«До свободы остался один шаг»
Фото: tut.by

Буквально через неделю мы будем жить в принципиально новой стране.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя о ситуации в стране за день до президентских выборов:

«Ребята, если кто не понял, то буквально через неделю мы будем жить в принципиально новой стране, где не будет Лукашенко со своими тупыми декретами, не будет огромного стада прикорытников, объедающих народ и не будет загнанной под плинтус экономики, - пишет читатель. - Эта страна уже в наших руках и уже нет такой силы, которая способна у нас ее забрать.

Только вместе, всей страной сплоченно мы удержим ее у себя и не отдадим. До свободы остался один шаг и стены рухнут!».

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