«Асахи симбун»: Белорусы загнали в угол последнего диктатора Европы 2 8.08.2020, 12:38

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Фото: onliner.by

Японское издание - о ситуации за день до президентских выборов в нашей стране.

9 августа в Беларуси ройдут президентские выборы, пишет Мититака Хаттори на страницах японского издания «Асахи симбун» (перевод - inosmi.ru).

В этой стране правит последний диктатор Европы Александр Лукашенко, ставший президентом в 1994 году. Он родился в деревне на востоке Беларуси в 1954 году.

Можно сказать, что Лукашенко — это привидение политика из 1990-х годов. С

Проблема в том, что он не соответствовал запросам нового времени, воспроизводил стереотипы 1990-х годов, и в результате Беларусь лишилась шансов на развитие.

Сейчас Лукашенко оказался в весьма затруднительном положении. На то есть несколько причин.

Но решающий удар нанесла, безусловно, пандемия нового коронавируса.

В ее начале Лукашенко заявил, что его не напугать коронавирусом и другими заболеваниями. Поэтому Беларусь не предприняла жестких мер, как это сделали другие страны.

Тем не менее из-за бездействия властей инфекция продолжает распространяться. И на днях выяснилось, что заразился сам правитель, который говорил, что, если пить водку и играть в хоккей, covid-19 не страшен.

Поскольку новая эпидемия опасна для жизни, даже белорусы, которые известны своим терпением, были шокированы бездействием властей.

Безусловно, в Минске и других больших городах, а также среди молодежи было распространено недовольство системой Лукашенко. Ранее оно не набирало больших оборотов. И все же изменение обстановки в начале года, в частности, коронавирусный кризис изменили отношение белорусов.

«Оказывается, таких людей, как я, которые больше не могут терпеть эту власть, много. Теперь можно не бояться и открыто выражать свое мнение», — такие настроения начали распространяться, как лесной пожар.

Президентские выборы, назначенные на 9 августа, приближаются, и ситуация в Беларуси накаляется.

Кандидат Светлана Тихановская в ходе предвыборной кампании появилась как гром среди ясного неба. Сейчас ей 37 лет. Она работала переводчицей, но в целом она обычная домохозяйка.

И ее поджидала необычная судьба. Ее муж, блогер Сергей Тихановский, попытался баллотироваться в президенты, однако центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатуру, поэтому вместо него выдвинулась жена.

После этого Сергея арестовали, поэтому она ожесточенно сражается на выборах за мужа.

Обычно правительство по какой-нибудь причине старается не допускать к выборам опасных кандидатов, однако Тихановскую зарегистрировали. По всей видимости, администрация Лукашенко полагала, что любитель в лице домохозяйки ничего сделать не сможет и не будет представлять опасности.

Тем не менее на деле Тихановская проявляет мощную центростремительную силу. На ее региональные митинги собирались тысячи и даже десятки тысяч человек. Она заключила союз со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых не допустили к выборам, и пытается собрать голоса против Лукашенко в качестве единого кандидата от оппозиции. Появление Тихановской на политической арене — это большой просчет администрации Лукашенко. Белорусы, поддержав Тихановскую, загнали в угол последнего диктатора Европы.

Между тем предвыборная стратегия Тихановской уникальна. Ее программа сосредоточена вокруг одной единственной идеи: «Если я одержу победу на президентских выборах, я освобожу мужа и в течение полугода проведу честные выборы».

Другими словами, она практически не касается экономических мер и взаимоотношений с Россией и ЕС.

Выступает Тихановская также крайне сдержанно. Политические изменения обычно инициируют харизматичные и сильные лидеры, однако Тихановская хочет просто показать, что большинство белорусов Лукашенко не поддерживает.

Действительно, такая роль идеально подходит домохозяйке, у которой нет политических навыков.

На постсоветском пространстве пролегла цепочка революций, лидером которых стала Украина, где в 2004 году произошла «оранжевая революция». Чтобы выразить недовольство существующей системой, Тихановская призывает народ носить белые ленты. На людях она также всегда в основном появляется в белой одежде.

На этих выборах наибольший интерес представляют не результаты, а реакция на них правительства и народа.