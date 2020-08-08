Как белорусы США готовятся к голосованию на выборах 8.08.2020, 21:30

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Диаспора ломает планы официальной дипмиссии Беларуси в США.

Дипмиссия Беларуси в США начала готовить очередную «элегантную победу» 3%-ного на избирательных участках 107 (Вашингтон) и 108 (Нью-Йорк) ещё в июне. Об этом сайту Charter97.org написал правозащитник и член президиума Рады БНР Вячеслав Бортник, живущий в Вашингтоне.

Избирательные комиссии

Начали с того, что не зарегистрировали ни одного независимого члена избиркомов, хоть документы и были поданы в соответствии со всеми мыслимыми и немыслимыми требованиями. Беларусы в буквальном смысле слова обрывали телефоны дипмиссии. Им давали невразумительные и зачастую противоречивые ответы. Только я знаю лично 8 человек, которые подавались, - ни один не прошёл. Более того, посольство даже не потрудилось прислать отписки.

Комиссии сформировали втихаря из работников дипмиссии, членов их семей, технического персонала и прочих «проверенных» особ, по всей видимости напрямую связанных с посольством. Таким образом дипмиссия Беларуси в США обеспечила отсутствие нежелательных глаз при подсчёте голосов 9 августа.

Наблюдатели

Требования к направлению наблюдателей тоже менялись неоднократно. Лично я решил следовать букве постановления Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов 8 мая 2020 г. №15 «Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году», в полном соответствии с которым и подготовил необходимые документы. Отправил их самым первым в избирком участка №107 в американской столице ещё 24 июня.

5 августа 2020 г. пришёл ответ председателя избирательной комисси участка 107 и по совместительству Временного поверенного в делах Беларуси в США Д.Е. Басика (который, кстати, в свои лучшие времена был рок-музыкантом и пел песни о свободе) от 31.07.2020 №01-39/375, содержащий отказ в регистрации меня в качестве наблюдателя, мотивированный тем, что не все граждане, выдвинувшие меня, стоят на консульском учёте в дипредставительстве Беларуси в США или включены участковой избирательной комиссией в список избирателей.

Данные требования не содержатся в постановлении ЦИК. Фактически мне, гражданину Беларууси, отказали в праве наблюдать на выборах президента моей страны. Написал жалобу Ермошиной. Нескольким человекам повезло больше, чем мне. Но им и людям, которые их выдвигали, пришлось немало потрудиться. Многие, для того чтобы иметь возможность подписаться за наблюдателя, стали на консульский учёт, где их заставили сдать переведённые на белорусский язык, нотариально заверенные, с проставленным апостилем, грин-карты. Кому-то пришлось специально отмотать многие мили, чтобы поставить подпись в консульстве.

Хорошо, аккредитовали - 2 в Вашингтоне и 3 в Нью-Йорке. Вашингтонским в первый же день открытым текстом дали понять, что на подсчёт голосов 9 августа их не допустят. И вот как интересно это пояснили. Оказывается, в связи с COVID-19 в помещении избирательного участка может находиться только один наблюдатель. И якобы наблюдатели могут сами распределить между собой время нахождения на участке.

Проблема только в том, что узнать, кого именно аккредитовали наблюдателем, фактически невозможно. В журнале записи наблюдателей отдельному наблюдателю показывают только его строку. В самый первый день досрочного голосования в Вашингтоне независимой наблюдательнице сообщили, что промежуток времени, когда будет проводиться подсчёт голосов, уже застолбил один наблюдатель - как нельзя кстати для работников дипмиссии. А так как на участке может одновременно находиться только один наблюдатель, то больше никого не смогут допустить, как бы они это ни хотели.

В остальном наблюдение проходит гладко и без эксцессов. В Нью-Йорке наблюдателей подкармливали пирожками, а в Вашингтоне их развлекал разговорами сам Временный поверенный (правда, в основном плакался, что диаспора с ним не дружит, хоть у него с ней, оказывается, и общие цели).

Избиратели

В этом году белорусская дипмиссия в США придумала нововведение - заблаговременно составить списки избирателей. Беларусы, находящиеся на территории США во время президентских выборов, должны были подать свои данные в избиркомы на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке до 17 июля. Времени на это выделялось не так уж много - что-то вроде недели. Естественно, не все успели подать и не попали в эти списки. А многие, наверное, и не хотели попадать ни в какие списки - кто его знает, не пойдут ли они в налоговые и прочие карательные органы?

Беларусы снова обрывали телефоны дипмиссии - и снова невразумительные ответы. В этом году наблюдается всплеск интереса к белорусским выборам в США. Когда я наблюдал на выборах 2010-го года в Вашингтоне, досрочно проголосовал только один человек и 29 в день выборов. В этом сезоне, думаю, будет на порядок больше желающих. Я лично знаю два десятка белoрусов, которые прилетят в Вашингтон специально на выборы. И это, несмотря на жёсткие ограничения во многих штатах в связи с COVID-19. До сих пор остаётся неясным, смогут ли проголосовать те, кого не внесли в списки.

Но не всё так плохо

Уж не знаю, какие цели и поверенного Басика, а у белoрусов США на время президентских выборов - это сделать всё возможное для того, чтобы процесс голосования на участках 107 и 108 был прозрачным и справедливым. В Вашингтоне и Нью-Йорке ежедневно присутствуют независимые наблюдатели, организованы экзитпулы. Для участия в этом люди летят из разных штатов, несмотря на коронавирус и житейские хлопоты. Люди знакомятся, обмениваются идеями новых проектов - энергетика сногсшибательная.

Самое интересное, что большинство их неангажированы в какие-то формальные организации и группы; многие принимают участие в политическом процессе впервые. Всё это вселяет надежду на то, что перемены не за горами!