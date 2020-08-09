Подросток, всколыхнувший интернет: Если выйдут все, мы заставим зло рухнуть 8 9.08.2020, 8:37

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Владислав Римашевский

Фото: instagram.com/vlad_rymashevskiy

Видеообращение Влада Римашевского.

Влад Римашевский, который взорвал интернет смелой речью на выпускном, обратился к молодежи с призывом взять ответственность за будущее страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы сделали уже очень многое, остался последний шаг. Если мы все поймем, что именно меня может хватить для нашей победы. Если выйдут все, нас будет 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, миллион, то мы заставим зло рухнуть», - сказал Влад Римашевский.