США объяснили передислокацию войск в Европе 1 9.08.2020, 10:44

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С заявлением выступил министр обороны Марк Эспер.

США передислоцируют свои войска в Европе для усиления военного присутствия на границе с Россией.

Об это заявил министр обороны США Марк Эспер, передает FOX (перевод - nv.ua).

По его словам, союзники США по НАТО позитивно оценили перемещение войск.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что США провели консультации со всеми союзниками по Альянсу прежде чем решить вывести часть военных из Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.

После чего представители четырех федеральных земель Германии обратились к Конгрессу США с призывом не выводить часть американских военных из страны.