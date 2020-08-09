«Хочется уже жить хорошо» 9.08.2020, 14:43

Фото: Людмила СТЕЦКО

Как каким настроением голосуют жители Барановичей.

Избирательная кампания по выборам президента Беларуси вышла на финишную прямую: 9 августа – основной и последний день голосования. Корреспондент intex-press пришла к открытию избирательного участка № 69 и провела на нем несколько часов, чтобы узнать, как проходит голосование, с каким настроением жители Барановичей идут на выборы и чего от них ждут.

«Хочется уже жить хорошо»

У входа в детский сад, где располагается участок для голосования № 69, я была примерно в 7.40. Пришла пораньше, так как надеялась попасть на процесс опечатывания урны для голосования. Однако входная дверь оказалась заперта (хотя, точно помню, на парламентских выборах она была открыта и мне удалось увидеть, как опечатывают урну). Оставалось только ждать.

Примерно в 7.50 нас у дверей избирательного участка стало двое: к моему ожиданию присоединился мужчина в форме работника железной дороги. Разговорились. Оказалось, Виталий Гордейко (так назвался мой собеседник) пришел так рано на избирательный участок, чтобы проголосовать за перемены.

– Я хочу изменений к лучшему. Жду их, как и все, думаю. У меня нет никаких протестных настроений, просто за 26 лет одна каша надоела, как говорится в народе. Моим бабушкам-дедушкам говорили, что будем жить хорошо. Маме с папой говорили. Мне уже 47 лет, и я снова слышу те же обещания. А так уже хочется на самом деле жить хорошо! – говорит Виталий.

По словам Виталия, от своего кандидата он ждет только одного – новых выборов.

– Тогда, думаю, появятся и хорошие политики, и хорошие экономисты. И будет у нас выбор. А так у нас выбора просто нет, – резюмировал он.

Впервые с 1994 гола пришел на президентские выборы

Обычно в основной день голосования первые два часа работы участка относительно спокойные. Однако в этом году с самого утра люди шли практически нескончаемым потоком. Многие – семьями. Так что даже подсчитать их было проблематично. Случалось, что в помещении могло собраться до 15 человек одновременно!

Большинство избирателей, с которыми удалось пообщаться журналистам, шли на выборы с надеждой на перемены. Кто-то из них был с белыми браслетами, кто-то без них. Но судя по звукам затворов камеры телефона в кабинках, свои бюллетени фотографировали многие.

– Я всегда ходила на выборы, но всегда голосовала против всех. А в этот раз мы ждали выборов, мы были настроены что-то менять. Потому что мы хотим, чтобы наши дети жили лучше. Чтобы даже если будет плохо, мы могли через пару лет выбрать нового президента, – сказала Наталья Шмат, которая пришла на участок вместе с мужем.

Причины, по которым люди пришли голосовать за перемены, у каждого были свои. Горожанин Александр Якимчук, к примеру, не доволен пенсионной реформой. Настолько, что впервые с 1994 года он пришел на президентские выборы.

– Мне 58 лет, я занят физическим трудом, и я не хочу идти на пенсию в 65 лет, – сказал он.

Виталий, который пришел на избирательный участок вместе с супругой, хочет не только перемен, но и честного подсчета голосов.

– Вся наша семья, друзья и окружение – мы все хотим перемен. Я понимаю, что их может не быть сегодня. Некоторые меня даже спрашивали, зачем я иду на эти выборы. Но я хочу быть уверен в том, что все, что было в моих силах сделать законно, я сделал. И если независимый подсчет голосов покажет, что нас было меньше, я соглашусь. Просто хочется, чтобы все было честно, – отметил он.

А горожанка Ирина пришла за изменениями не столько для себя, сколько для своих детей.

– Перемен хочется все же. Для себя может уже и не особо, но хотелось бы лучшей жизни для детей и внуков. Мне жалко молодежь, что им даже жилье сегодня сложно построить, – сказала она.