Германия разрешила воссоединение неженатых пар, разлученных коронавирусом 9.08.2020, 15:17

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Для этого они должны доказать свои отношения.

Германия разрешит не состоящим в браке партнерам, разделенным ограничениями на поездки из-за коронавируса, снова увидеть друг друга - при условии, что пары смогут доказать свои отношения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Граждане из списка "третьих стран", не входящих в ЕС, смогут поехать в Германию с понедельника, если у них там есть партнер.

Не состоящие в браке партнеры из отдельного списка регионов и стран "высокого риска" также будут допущены, но должны будут пройти обязательное тестирование и будут помещены в карантин до получения отрицательного результата теста. Страны в списке высокого риска включают США, Турцию и Иран.

Пары должны будут предоставить доказательства своих длительных отношений либо с предыдущим совместным проживанием за границей, либо с документально подтвержденной предыдущей личной встречей в Германии.

Партнер, проживающий в Германии, также должен будет предоставить официальное приглашение для посещения, и пара должна подписать совместное заявление, подтверждающее существование их отношений.

Кроме того, в каждой федеральной земле могут быть отдельные правила, касающиеся карантина и обязательного тестирования, которые могут применяться к прибывшим из "третьих стран".

Напомним, в Германии третий день подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса, чего не происходило с начала мая.