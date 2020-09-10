Байден обнародовал свой план по сохранению рабочих мест в США 1 10.09.2020, 8:52

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Джо Байден

Фото: Bloomberg

Кандидат в президенты от демократов пытается завоевать симпатии избирателей в Мичигане.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал в среду план по сохранению американских рабочих мест с помощью повышения налогов на компании, которые переводят рабочие места в другие страны, сообщает «Голос Америки».

Байден представил детали своего плана во время предвыборного мероприятия, организованного его штабом в городе Уоррен, штат Мичиган.

Рабочий класс этого штата, традиционно голосующий за демократов, неожиданно помог Дональду Трампу одержать победу в Мичигане в 2016 году, однако Байден надеется вновь завоевать симпатии рабочих, чтобы не допустить переизбрания нынешнего президента на второй срок.

Сам президент Трамп день среды провел в Вашингтоне, однако в четверг он также планирует посетить Мичиган – штат, который оба кандидата считают обязательным для победы на выборах – и другие ключевые штаты в конце недели.

В пятницу и Байден, и Трамп посетят Шэнксвилл, штат Пенсильвания, в память о 19-ой годовщине террористической атаки 11 сентября 2001 года. Недалеко от Шэнксвилла разбился авиалайнер, пассажиры которого помешали террористам, захватившим самолет, поразить одну из заранее намеченных ими целей.

Байден уже призвал частично отменить снижение корпоративных налогов, одобренное Конгрессом во время президентства Трампа, чтобы повысить ставку подоходного налога на частные компании с 21% до 28%. Теперь он призывает к дальнейшему увеличению налогообложения, предлагая повысить до почти 31% ставку, которая будет применяться к «прибыли от любой продукции, произведенной американской компанией за рубежом для продажи обратно в Соединенные Штаты».

В случае победы на выборах Байден также обещает подписать исполнительные указы уже в первую неделю своего пребывания в должности, чтобы гарантировать закупку товаров производства США в рамках государственных закупок.

В предвыборной программе Байдена говорится, что он также планирует создать налоговые льготы для компаний, инвестирующих в США, например, при открытии ранее закрытых производственных предприятий или возвращения производства из-за границы.

Опросы избирателей показывают, что Байден слегка опережает Трампа в Мичигане –центре американского автомобилестроения.

На этой неделе Трамп возобновил размещение в Мичигане своих агитационных роликов под девизом «Великое американское возвращение», в которых говорится о том, что экономика США возвращается после закрытия в результате пандемии коронавируса. По данным компаний, занимающихся подсчетом рекламного времени, Байден опережает Трампа по объему размещения рекламы на мичиганских радиостанциях.

Во вторник Трамп посетил два других «колеблющихся» штата: Флориду, где он объявил о продлении запрета на бурение нефтяных скважин у побережья штата, и Северную Каролину, где несколько тысяч его сторонников собрались в ангаре аэропорта, чтобы услышать критику в адрес Байдена. Мало кто из присутствующих на митинге последовал советам медицинских экспертов носить маски или оставаться на расстоянии двух метров друг от друга.

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