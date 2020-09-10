Послы ЕС могут остаться ночевать в квартире Светланы Алексиевич 6 10.09.2020, 22:15

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Они намерены так поступить, чтобы защитить Нобелевского лауреата.

Послы стран Евросоюза рассматривают возможность оставаться ночевать в Минске в квартире нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, чтобы не допустить ее ареста белорусскими властями.

Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, 16 послов стран ЕС, включая посла Австрии в Беларуси Алоизию Вёргеттер, в четверг вновь посетили Алексиевич в ее квартире. Первый раз дипломаты собирались у нее дома в среду.

Светлана Алексиевич является членом Координационного совета по диалогу с Лукашенко, остающимся на свободе. Многие участники этого совета были задержаны. В среду сообщалось, что в квартиру нобелевского лауреата пытались ворваться люди в масках и гражданской одежде.

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