Сотрудники IT-компаний записали видео в поддержку PandaDoc 11.09.2020, 9:07

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Фото: pandadoc.com

Солидарность программистов.

Последние новости о четырех сотрудниках минского офиса IT-компании PandaDoc были грустными. Вчера стало известно, что их дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. А вот коллеги айтишников из других компаний записали видео в поддержку PandaDoc, сообщает onliner.by.

Напомним, 2 сентября в офисе PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников — бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа — задержали по подозрению в уголовном преступлении. Речь о части 4 статьи 210 УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Айтишников подозревают в завладении 107 тысячами белорусских рублей, что нанесло вред государству. Компания не признала обвинений и подчеркнула, что ведет деятельность в соответствии с законодательством.

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