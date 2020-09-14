«Муж не может оставаться дома, его очень задевают события в стране» 6 14.09.2020, 14:56

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Антон Шавликов

На акции задержали и отправили в Жодино врача высшей категории РНПЦ «Кардиология».

На прошлой неделе во время мирной акции солидарности в Минске задержали анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Антона Шавликова. Врачу дали девять суток, наказание он отбывает в Жодино, пишет tut.by.

Антон Шавликов работает в РНПЦ «Кардиология» с 2006 года, врач высшей категории. По словам его жены Анжелы, доктора «очень задевают события, которые сейчас происходят в Беларуси, ему сложно оставаться в стороне».

— Во вторник, 8 сентября, он пошел на мирный марш, — рассказывает Анжела. — Вечером мне позвонила знакомая и предупредила: «Антона задержали на проспекте Машерова». Я была дома с детьми, поэтому как именно это произошло, точно не знаю.

Ближе к десяти вечера доктору разрешили связаться с семьей. Он сообщил, что его увезли в Октябрьское РУВД и «планировали продержать до утра». Утром, когда Анжела туда приехала, узнала: задержанных перевели на Окрестина.

— Я подключила адвоката, она поехала в суд Октябрьского района и заявила о защите, — рассказывает Анжела. — Несмотря на то, что защитник находилась в суде, о заседании ее никто не предупредил. В итоге получилось так: список со временем процессов вывесили около часа дня, а суд у Антона был где-то в 12.10.

Антона Шавликова судили по двум статьям КоАП РБ: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение). Доктору дали девять суток. Наказание он отбывает в Жодино.

— Но я уверена, что никакого сопротивления он не оказывал, — говорит Анжела. — Его позиция такая: я выхожу на мирные акции в знак солидарности, если меня задерживают, я спокойно иду в автозак. К тому же, мы общались с девушкой, которая видела, как его задерживали, она подтвердила: он шел спокойно. У нас есть видео, где видно, как его ведут в транспорт, там тоже не видно, чтобы муж сопротивлялся.

После случившегося коллеги решили поддержать медика и направили в МВД письмо в его поддержку, также они планируют обратиться в суд. В письме написано, что Антон Шавликов «владеет всеми видами современных анестезиологических пособий при различных видах оперативных вмешательств. Осуществляет курацию тяжелых пациентов в раннем послеоперационном периоде в палатах интенсивной терапии. Оказывает консультативную и практическую помощь по вопросам анестезии и реанимации. Активно участвует в программе трансплантации сердца, легких и комплекса „сердце-легкие“, а также в оказании медицинской помощи пациентам с СOVID-19».

Отпустить доктора должны в четверг вечером. В прошлую среду жена успела принести ему передачу. В эту среду она поедет в Жодино, чтобы снова отвезти мужу все необходимое. Пока же семья ждет его дома.

— Антон — это человек, которого заботит судьба Беларуси, он всегда разговаривает только на белорусском, наши дети учатся в беларускамоўнай гімназіі, — рассказывает о супруге и их семье Анжела. — Муж не может оставаться дома, когда некоторые люди страдают, а некоторые пытаются хоть как-то выразить свою гражданскую позицию. Мы солидарны с теми, кому дорога Беларусь, поэтому Антон и выходит на мирные акции. Он выражает свою позицию, никогда не будет что-то громить и кого-то бить. Антон — из семьи медиков. Его родители — высококвалифицированные специалисты, работают в РНПЦ онкологии и медрадиологии.

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