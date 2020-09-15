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Луканомика летит в пропасть

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  • 15.09.2020, 8:52
  • 16,186
Луканомика летит в пропасть
Фото: tut.by

Чего мы добились мирным протестом.

"Нас много и власть не знает, что с нами сделать, - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - Они годами готовились к силовому варианту революции, и сейчас они к нему готовы - мы это увидели 9-11 августа. Но они понятия не имеют, как убрать с улиц мирный народ, который уже больше месяца выходит протестовать. Жестко разгонять уже пробовали - сделали только намного хуже.

Система рушится, не хватает людей. Когда глава ГУБОПиК лично разбивает витрины - согласитесь, это знак недостатка кадров. Скоро так лично Караев пойдет дубинками гонять протестующих.

Причем рушится не только силовая система, губернатор Гродно, глава РНПЦ кардиологии, журналисты госСМИ, чиновники из АП - также покидают посты сами либо по указанию сверху. Некоторые газеты, бывшие ранее лояльными, начинают писать правду.

Заводы как на пороховой бочке. Одна искра, и они встанут на забастовку.

Развиваются низовые инициативы, в т.ч. фонды солидарности, которые ооочень нервируют Лукашенко и его свиту. Не зря проходили обыски в PandaDoc, в "Именах" и т.д.

Силовики боятся людей, они свидетельствуют в судах в балаклавах, не называя фамилий. При задержаниях, если кто-то с них снимает маску, сразу бегут в свои автобусы, пытаясь закрыть лицо.

Давление Запада. Международное осуждение режима, подготовка санкций и т.д. Явно не на руку диктатору.

Экономика летит в пропасть, что добавит в скором времени еще огромных проблем режиму.

Силовики деморализуются. Они вынуждены ездить по дворам и срезать ленты/охранять будку на улице Червякова/охранять песок на Пушкинской. На долго ли им хватит терпения этим заниматься?

Госпропаганде верят уже только бабушки у подъезда. И то с каждым днем все меньше.

Многие силовики уже тоже не в восторге от того, что делают. Не зря Лукашенко ездил на днях в генпрокуратуру, пытался их убеждать, что они все делают правильно. Он чувствует их настроения.

У системы с каждым днем уменьшается запас прочности, запас денег, людей и сил. Если мы будем продолжать в том же духе - ей осталось недолго".

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