В бюджете пенсионного фонда России образовалась рекордная за 5 лет «дыра»8
- 15.09.2020, 14:39
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Дефицит придется покрывать за счет бюджета.
Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году будет сведен с рекордным за пять дефицитом в размере 295 млрд росс. рублей.
Как сообщает РБК, такую сумму власти заложили в проект бюджета ПФР, который обсуждается в правительстве вместе с проектировками федеральной казны.
Речь идет о техническом дефиците, который фонду придется покрывать за счет собственных резервов в виде остатков на счетах.
Реальная «дыра» в пенсионной системе РФ исчисляется триллионами и колеблется около 40% - такую долю расходов на оплату пенсий и пособий не покрывают сборы с работающего населения.
Этот дефицит ежегодно оплачивает федеральный бюджет: в 2021 году на трансферт из него придется 38% доходов Пенсионного фонда, или 3,53 трлн росс. рублей. В 2022-23 гг эта сумма увеличится до 3,86 и 4 трлн росс. рублей соответственно.
Сколько придется потратить на латание фонда в этом году, пока доподлинно неизвестно. В закон о бюджете был заложен транферт на 3,2 трлн росс. рублей, но уже к началу сентября этот лимит был использован почти полностью - 2,86 трлн росс. рублей.
ПФР потребуются дополнительные деньги из федеральной казны из снижения фонда заработной платы в экономике, уменьшения тарифов для организаций малого и среднего предпринимательства, а также отсрочки по уплате платежей пострадавших от коронавируса отраслей, писала в августе Счетная палата.
По оценке СП, фонд недосчитается в этом году 559 млрд росс. рублей по сравнению с планом, при этом расходы только за первую половину году увеличились на 775,9 млрд росс. рублей, главным образом за счет выплат семьям с детьми.
Отдельной проблемой становится неуплата взносов бизнесом, который копит долги перед ПФР из-за экономического кризиса.
Совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР на 1 июня достигла 338,7 млрд росс. рублей и с начала года увеличилась на 79,7 млрд росс. рублей.
«Основной рост задолженности приходится на 2-й квартал 2020 года и обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией», - констатирует СП.