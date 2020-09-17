«Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена»: адвокаты обратились к белорусам 7 17.09.2020, 9:47

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79 адвокатов записали видеоролик.

Видеообращение о бесправии в стране записали белорусские адвокаты.

"Мы адвокаты, и мы белорусы. Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена. Мы помогаем людям. Но сейчас мы столкнулись с грубым нарушением закона. Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны, нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде. Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки. В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно", — перечисляют адвокаты нарушения закона, ставшие обыденным явлением в Беларуси.

Они высказываются в поддержку своих арестованных коллег Максима Знака и Ильи Салея. "Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас", — заявляют адвокаты и требуют освободить Знака и Салея.

"У нас одна цель — соблюдение законности и верховенства права", — констатируют они.

Под обращением подписались 79 адвокатов.

Члены Координационного совета Максим Знак и Илья Салей арестованы 9 сентября. Их подозревают в призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси.

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