Трамп назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в США
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Дональд Трамп
К концу года в стране будет около 100 миллионов доз вакцины.
Вакцина от коронавируса в США будет готова через две-три недели.
Об этом сообщил президент США
Дональд Трамп в эфире телеканала ABC, сообщает Charter97.org.
"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели", – заявил он.
По расчетам Трампа, к концу года США будут иметь около 100 миллионов доз вакцины.
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