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Трамп назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в США

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  • 17.09.2020, 14:29
  • 2,589
Трамп назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в США
Дональд Трамп

К концу года в стране будет около 100 миллионов доз вакцины.

Вакцина от коронавируса в США будет готова через две-три недели.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ABC, сообщает Charter97.org.

"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели", – заявил он.

По расчетам Трампа, к концу года США будут иметь около 100 миллионов доз вакцины.

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