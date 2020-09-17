Трамп назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в США 4 17.09.2020, 14:29

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Дональд Трамп

К концу года в стране будет около 100 миллионов доз вакцины.

Вакцина от коронавируса в США будет готова через две-три недели.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ABC, сообщает Charter97.org.

"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели", – заявил он.

По расчетам Трампа, к концу года США будут иметь около 100 миллионов доз вакцины.

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